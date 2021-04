‘Svrha oružja je obrana!’ NAKON UBOJSTAVA, STRUČNJAK ZA SIGURNOST OTKRIVA: ‘Za vrijeme rata branitelji su prodavali aute da dođu do oružja. Sad ga čuvaju zbog prijetnji s istoka’

Autor: E.P.

U Hrvatskoj se, na žalost, u crnoj kronici često može pročitati kako je došlo do pucnjave vatrenim oružjem koje se u većini slučajeva posjeduje ilegalno.

Posljednji slučaj dogodio se u ponedjeljak kad je usred bijela dana u Sesvetama netko propucao 57-godišnju ženu.

Hrvatsko društvo i političku scenu prije nekoliko mjeseci potresao je čin mladića na Markovom trgu dok je, također usred dana, sasuo paljbu i ranio čuvare najčuvanijih institucija u zemlji.

Pucalo se pokraj osnovne škole

Prije nekoliko godina svjedočili smo pucnjavi i sukobima između obitelji u blizini osnovne škole, a nekoliko puta pucalo se i oko shopping centra na zagrebačkom Žitnjaku. Osim sukoba podzemlja i organima reda poznatim kriminalaca, vrlo često događa se da vatrenim oružjem pucaju obični građani pa smo porazgovarali sa stručnjakom za sigurnost Željkom Cvrtilom.

Stručnjak je upozorio da problem leži u mjerama i zakonima o posjedovanju legalnog oružja jer se tim zakonima ne može boriti protiv ilegalnog posjedovanja istog. Također, osvrnuo se i na količinu oružja kojeg pojedinci imaju kod kuće još iz vremena Domovinskog rata.

Problematične mjere

“Poznata je stvar da dosta oružja ima po kućama. Naravno, nije problem u legalnom, nego ilegalnom oružju. No, moram napomenuti, problem je u mjerama koje se tiču legalnog oružja jer se tim mjerama i zakonima ne može boriti protiv ilegalnog oružja. Kod nas je dobiti potvrde za legalnim posjedovanjem oružja rigorozno i jako teško. Za to imamo sigurnosnu i zdravstvenu provjeru. Automatsko oružje se uopće ne može posjedovati”, rekao nam je stručnjak i nastavio: “Svrha oružja je obrana. Ono što je meni suvišno u zakonu jest da onaj tko hoće oružje, mora dokazati njegovu svsishodnost. Znači, ako netko osjeća nesigurnost i smatra da mu je život ugrožen, ne smije legalno posjedovati oružje jer se misli da će ga koristiti za napad”, pojasnio je Cvrtila i dodao da takve mjere dovode do ilegalne nabavke oružja i povećanja nesigurnosti bez provedene sigurnosne i zdravstvene provjere onoga tko dođe do naoružanja.

Paralela sa SAD-om

Povukao je paralelu sa SAD-om gdje je praksa dobivanja dozvole za legalnim posjedovanjem oružja drugačija.

“U SAD-u je dobro poznat njihov zakon o posjedovanju oružja te se ljudi imaju pravo zaštititi. Kod nas to nije slučaj. Protiv ilegalnog posjedovanja oružja policija se kod nas zato bori akcijama koje provode, no po meni bi najefikasnije bilo da se ljudima plaća kad vrate neko oružje koje drže još od devedesetih godina”, rekao je stručnjak.









Napomenuo je da postoje branitelji koji i dalje drže oružje jer se ne osjećaju sigurnima zbog neprijateljskih poruka iz susjedstva.

Branitelji čuvaju oružje za “ne daj Bože”

“Za vrijeme rata, ljudi su prodavali aute da bi došli do oružja. Osim toga, brojni ga imaju i kao ratni plijen. Poruke koje dolaze s istoka nisu baš umirujuće, tako da mi brojni branitelji govore da teško stečeno oružje iz Domovinskog rata ne žele vratiti dok se ne osjete potpuno sigurnima. Čuvaju ga za “ne daj Bože” i ako će opet trebati braniti Hrvatsku”, zaključio je Cvrtila.