Švicarski dragovoljac zadavljen je u Hrvatskoj 1992. O njegovoj smrti i danas se priča

Autor: S.V.

Cristian Würtenberg bio je švicarski novinar i freelancer koji je 1991. dragovoljno pristupio u redove Hrvatske vojske, točnije – Prvom internacionalnom vodu čije je sjedište bilo u Osijeku, a na čijem je čelu bio Jorge Eduardo Rózsa-Flores, dotadašnji dopisnik La Vanguardije, tjednika iz Barcelone.

Obdukcija pokazala da je zadavljen

“Došao sam ovamo s namjerom da razumijem rat, ali ovdje su dobri – loši, a loši – dobri”, citiraju suborci Chrisa čiji je dolazak u Hrvatsku bio koban. Ubijen je početkom siječnja 1992, a njegovo tijelo je pronađeno u blizini Osijeka.

Prema službenoj verziji, ubili su ga četnici metkom u glavu. Poslije je obdukcija pokazala da je zadavljen rukama i užetom.

“Chris the Swiss” otvorio sumnje

Sumnja u način smrti, ali i ubojice, načeta je intrigantnim animiranim, dokumentarnim filmom “Chris the Swiss” zbog čijeg se financiranja HAVC našao na naslovnicama svih hrvatskih medija. Naime, Koordinacija udruga hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata smatrale su da je u filmu zaključeno kako je “u Hrvatskoj bio građanski rat, kako su hrvatski vojnici bili desničarski plaćenici financirani od krijumčarenja droge i oružja te udruge Opus Dei, gdje su hrvatski vojnici prikazani kao – psi rata”.

Izjava zapovjednika Floresa

“Christian Würtenberg bio je novinar i upoznali smo se dok sam ja još bio u civilu. Poslije smo se sreli i obećao mi je da će se i on priključiti. Nakon pada Vukovara i Laslova, negdje u prosincu 1991., došao je do mene i rekao da se želi priključiti Prvom internacionalnom vodu. U to vrijeme bili smo smješteni u podrumu suda u Osijeku. Zatim smo otišli držati liniju, izviđati i vršiti diverzije, kod Tenjskog Antunovca, u selu Brešće. Christian je navečer otišao na izviđačku zadaću s još petoricom ili šestoricom boraca. Kad su se vratili, izjavili su da su ga dva puta gubili, čekali su ga i vratio se. Treći put se ponovno odvojio, čekali su ga, nije se vratio. Zatim su ga tražili i našli mrtvog u kanalu. Samo čekam kada će reći da sam ja ubio sve borce koji su bili u internacionalnoj jedinici. Kriv jesam kao zapovjednik, ja sam im naređivao kamo da idu i što da rade, ja sam ih poslao tamo gdje su stradali od mine, granate ili snajpera”, izjavio je 2002. Flores u intervjuu za Nacional pokušavajući objasniti Chrisovu smrt.

Inače, i sam Jorge Eduardo Rózsa-Flores je ubijen 2008. godine kada su ga bolivijske specijalne policijske snage zarobile i smaknule 16. travnja pod sumnjom da je planirao atentat na predsjednika Eva Moralesa.