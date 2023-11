Svi bruje o ratniku iz Thompsonovog spota: Tetovirana suza ispod oka ima posebno značenje

Autor: Dnevno.hr

Video spot “Zemlja heroja” koji je po ideji glazbenika Marija Ruchnera nastao u spomen i zahvalu svima koji su pridonijeli stvaranju samostalne Republike Hrvatske, pokazao se izuzetno uspješnim.

Iz preko dvije tisuće redom pozitivnih komentara na YouToube-u da se iščitati kako je velikom broju Hrvata ovaj domoljubni projekt bio potreban, a Dražen Žanko, Mate Bulić, Marko Perković Thompson i ostali sudionici spota, odradili su dobar posao.





Svi primijetili samozatajnog diverzanta

Ništa manje atraktivno nije pojavljivanje hrvatskih heroja Domovinskog rata, pa se tako u spotu nižu tenkisti, sinjski diverzanti, pripadnici Crnih mambi, a dio u kojem se pojavljuje legendarni Ivan Selak – posebno je atraktivan.

Osim Selaka, posebnu pozornost javnosti izazvao je čovjek tetovirane glave koji je, doznajemo, bivši pripadnik sinjskih diverzanata i motociklist. Ljudi koji poznaju intrigantnog branitelja iz Sinja kažu da je privatno vrlo povučen i samozatajan, te da je teško pristao na sudjelovanje u projektu Zemlja heroja jer se, tvrde, ne voli javno eksponirati.

Na 3:44

Što znače tetovirani natpisi i suza ispod oka?

Želio je, navodno, ostati anoniman i neprimjetan – no dogodilo se upravo suprotno. Njegove brojne tetovaže od kojih dominiraju hrvatski grb i pleter na izbrijanom tjemenu, kao i natpisi “Search and destroy” i “One for all, all for one” na čelu. Također, posebno se ističe tetovirana suza ispod oka. Osim toga, ovaj ekscentrični bajker i heroj Domovinskog rata, ima još dvije tetovaže u predjelu brade.









Nema sumnje, sve vidljive tetovaže s natpisima imaju militaristički predznak, a obzirom da je ovaj sinjski branitelj u Domovinskom ratu bio diverzant – logično je da su vojničkog karaktera. Značenje suze pod okom, manje više svima je poznato. Suza tetovirana pod lijevim okom, bezazlena je. No, suza pod desnim okom koju ima ovaj branitelj iz Sinja – simbolizira ubojstvo ili pokušaj ubojstva. Ipak, zadnjih godina značenje se promijenilo u žalovanje za nekim tko je umro dok je vlasnik tetovaže bio iza rešetaka.