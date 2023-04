‘SVEMIRSKA VOJSKA VIŠE NIJE SF!’ Ima li mjesta za HV? Militarizacija svemira sve jača

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Forum za vojnu suradnju zračnog stožera Francuskih zračnih i svemirskih snaga i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva održan je tijekom prošlog tjedna u Francuskoj.

Francuske zračne i svemirske snage zadovoljne pilotima HV-a

Na ovogodišnjem Forumu, predstavnici Stožera Francuskih zračno-svemirskih snaga izrazili su zadovoljstvo visokom motiviranošću i predanošću svojih hrvatskih kolega. Ovi razgovori osoblja su još jedna potvrda snažnog strateškog partnerstva između Hrvatske i Francuske, a obuka hrvatskih pilota i tehničara odvija se prema planu.

Ovakav Forum održava se dva puta godišnje, prvi se održava u uživo u jednoj od dvije države, a drugi će se održati u obliku video konferencije. Prošle godine ovakav Forum održan je u Hrvatskoj.





Što su svemirske snage?

Svemirske snage su vojna grana oružanih snaga nacije koja izvodi vojne operacije u svemiru. Prve i od 2021. godine jedine nezavisne svemirske snage na svijetu su svemirske snage Sjedinjenih Država, osnovane 20. PROSINCA 2019. godine na inicijativu tadašnjeg predsjednika Donalda Trumpa koji je smatrao da za obranu Amerike nije dovoljna tek nazočnost u svemiru. “Moramo njime dominirati”, bio je jasan bivši američki predsjednik.

“Vrijeme je za ispisivanje novog poglavlja u povijesti naših oružanih snaga, za pripreme sljedeće bojišnice gdje će biti pozvani najbolji i najhrabriji Amerikanci kako bi spriječili i pobijedili novi val prijetnji našem narodu i našoj naciji«, rekao je tada potpredsjednik SAD-a Mike Pence u govoru pred vojnicima u Pentagonu.

Ruska Federacija je ranije imala Ruske svemirske snage organizirane kao samostalne trupe (rod) od 1992. do 1997. i 2001. do 2011. godine, međutim one nisu bile organizirane kao vojna služba.

Zemlje s manjim svemirskim snagama ili svemirskim snagama u razvoju mogu kombinirati svoje zračne i svemirske snage u okviru jedne vojne grane, kao što su ruske zračno-svemirske snage, francuske zračno-svemirske snage ili zračne snage iranske islamske revolucionarne garde,

Narodna Republika Kina organizira svoje svemirske snage kao dio snaga Strateške podrške narodnooslobodilačke vojske, kombinirane službe za informatičko ratovanje. Zemlje sa vojnim svemirskim kapacitetima u nastajanju obično ih organiziraju u okviru svojih zračnih snaga