‘SUSJEDA KAŽE DA HODAM PREKO SVOJIH! TO NIJE ŠALA! Četnici su mi ubili mamu, tatu, seku i djeda isti dan’

Joso Šimanović (49) dragovoljac Domovinskog rata iz Novog Sela Glinskog, koji je otišao na prvu crtu bojišnice kako bi obranio svoj dom i najmilije, još uvijek traga za ocem, majkom, sestrom i djedom. Tog 4. listopada 1991. godine zadnji ih je put vidio žive, a već drugi dan saznao je da su ubijeni. Kosti njegove sestre Katica, ubijene na kućnom pragu s nepunih 16 godina, majke Marica, oca Ivana i djeda Pavla nije pronašao.

“Koga su uhvatili, toga su ubili”, kazao je Joso Šimanović, pa ispričao kako je čuo priču da je jedan od egzekutora želio njegovoj sestri poštedjeti život.

“Čuo sam da je rekao: ‘Pa nemojte je ubiti, mlada je, pustite je’. A drugi mu je odgovorio: ‘Ili ćeš pucati, ili ćeš se maknuti, ili biti ubijen u stroju’. Pa sad vi mislite kako je tom čovjeku? Dan danas vodi se kao nepoznat i nikad nisam saznao tko.”, ustvrdio je Šimanović, pa ispričao kako dobio poziv na identifikaciju, no kako nije mogao prepoznati ostatke svojih najmilijih.

“Da me mogu čuti, poručio bih im da mi se vrate. A neprijatelju bih poručio da kaže gdje im počivaju kosti. Naši dojučerašnji susjedi, s kojima smo čuvali krave, napravili su zlo u našim selima i u mom selu. Pa možete li zamisliti kako se osjećam kad mi jedna susjeda, Srpkinja, kaže da hodam kraj svojih i preko svojih. Znači, oni jesu tu negdje u krugu. Ona se može vaditi da je u to vrijeme bila maloljetna, ali odakle joj ta informacija? To nije šala. To se može vidjeti i na internetu, a pravosuđe je to moralo odraditi”, slomljeno je izgovorio Joso, a za cijelu situaciju okrivio državu.

Kraj svoje kuće gradi mali oltar za svoju obitelj i ostale ubijene u selu. a na podlozi će biti 33 cigle za 33 žrtve pokolja u Glinskom Novom Selu.









“Mi smo se borili za ovu državu da svima bude dobro, a ako hoće, neka nas zatvaraju. Ja poštujem dečke koji su bili na našoj strani, ali oni koji su bili prijeko, oprostite, ali za mene su četnici. Ja sam ostao bez najmilijih i ne bojim se to reći”, kazao je Joso, dragovoljac koji je braneći domovinu u rovu proveo dobar dio svog vremena, no za sebe je izborio najnižu braniteljsku mirovinu, pišu 24sata.

U Novom selu Glinskom 1991. godine izmasakrirano 33 Hrvata. Cjelokupno civilno stanovništvo koje do tada nije napustilo selo vjerujući da im se ništa neće dogoditi, ubijeno je tijekom listopada, a njihove kuće i gospodarski objekti su spaljeni.

O pokolju se vrlo malo zna, a do određenih izvora došla je TV emisija “Istraga” 2007. godine zahvaljujući braniteljima s Banovine koji su svjedočili u njoj:









“Dana 2. 10. 1991. godine Novo Selo Glinsko napustila je većina civilnog pučanstva. U selu su ostala prebivati 33 mještana od kojih je jedna osoba bila zarobljena i odvedena u Glinski zatvor te tijekom 1992. godine razmijenjena. Dio osoba hrvatske nacionalnosti ubijen je dana 3. 10. 1991. kada su u selo ušle jedinice TO Petrinja i TO Glina. U TO Petrinja su uglavnom bili vojni obaveznici srpske nacionalnosti iz sela Luščani i Banski Grabovac, a pri napadu su se kretali iz pravca Luščana, dok je prvi bataljon TO Glina bio popunjen vojnicima srpske nacionalnosti iz Gline i Brnjeuške, a ušli su u selo iz pravca ceste Glina – Petrinja. Nakon prolaska jedinica kroz selo u selu je ostalo živjeti 20-ak civilnih osoba. Sredinom listopada 1991. godine u selo je iz pravca Luščana ušla teroristička skupina “Kamijev vod smrti” naoružana automatskim oružjem, obučena u maskirne uniforme i maskirana na način da su imali prevučene preko glave crne vunene kape. Skupina je imala vodiča, Milu Paspalja zvanog Baćo koji se nakon svega vratio u Hrvatsku, u selo “Majske poljane”?! Skupina je tako nazvana po Georgu Nashidu od oca Abdulu, sinu Sudanca i Srpkinje poznatom po nadimku Kami i velikoj želji za dokazivanjem srpstva. Maskiran jedino nije bio vođa skupine kojega su ostali oslovljavali s “poručniče Duško”. Riječ je o djelatniku KOS-a koji je u svom šarolikom djelovanju stigao biti i tjelohranitelj Tatjane Matejaš – Tajči, a poznat je bio po dresuri pit bull-a koje je obučavao za borbe”.