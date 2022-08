ŠUMADINAC ŽIKA BRANIO JE HRVATSKU! ‘Dolazim iz četničkog kraja, ali borim se za hrvatsku demokratiju’

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Željko Milosavljević – Žika bio je pravi Šumadinac, Srbin iz Kruševca koji je svoje rodno mjesto i sam jednom prigodom nazvao “četničkim krajem”. Teško je vjerovati, ali Žika je bio pripadnik 2. A brigade ZNG-a “Gromovi” jer je u to doba procijenio da je prava strana “ona koja vodi obrambeni rat”.

Ovaj srbijanski dragovoljac Domovinskog rata (da, čudno zvuči!) u Hrvatskoj je ostao živjeti sve do svoje smrti koja ga je 2017. godine zatekla u samo 50-toj godini. Preminuo je i pokopan u Dalju, o njemu se ne zna previše, a nekoliko detalja prenijela je stranica Zahvala stranim dragovoljcima Domovinskog rata.

Šumadinac u zengama

Naime, Milosavljević je 1987. pobjegao sa redovnog služenja JNA u Austriju koja mu je dala azil. Tamo ga je uhitio KOS i odveo u Srbiju na suđenje nakon kojeg ga kažnjavaju višegodišnjim zatvorom. Obzirom da je njegov otac platio poveći iznos za njegovu slobodu, Žika ponovno odlazi u Austriju i tada razočaran jugoslavenskom armijom za koju kaže da je već u vrijeme njegova služenja počela praviti nacionalne razlike, naglo donosi odluku – ratovat će za Hrvate.





Milosavljević, koji je bio teško ranjen pri izvlačenju ranjenog suborca, borio se u “Gromovima”, a njegov dolazak u redove ove brigade dočekan je s nepovjerenjem:

Suborci: “U početku nismo imali povjerenja u njega”

“U početku nismo imali baš povjerenja u Žiku, a njegov dolazak bio je blago rečeno šokantan. Iskreno, kad je on bio na straži spavali smo na jedno oko. Bilo je često i podbadanja koja je on stoički podnosio. Sve sumnje i podbadanja nestale su kad je teško stradao pri izvlačenju suborca iz minskog polja. Iako mu je amputirana potkoljenica ubrzo se vratio, s još nezaraslim bataljkom u bojnu. Žika je bio dobar borac i čovjek. Umro je i sahranjen u Dalju. Tamo je zasnovao obitelj, kupio manju kuću u kojoj je provodio dane u mirovini, često boraveći na Dunavu. Zapovjednik bojne Željko Ćubela mi je rekao da se u govoru na pogrebu obavezno sjetim kako je na dolasku rekao ‘došao sam da se borim za demokratiju'”, kazao je njegov suborac Željko Čorak Banić.

Objasnio ratovanje za Hrvate

Žika je svojedobno svoju priču iznio i u jednom hrvatskom, tiskanom mediju. Tada je detaljno ispričao o svojem bijegu iz JNA, onome što ga je razočaralo u toj vojsci, ali i o razlozima zbog kojih je pristupio HV-u:

“Čujte, ja sam iz kraja koji je tradicionalno četnički. Nisam odabrao tu stranu jer ne želim prljati ruke. Odabrao sam onu stranu koja ne napada, već se brani. U Srbiji mi je dolazio poziv za JNA, ali se znalo da su to rezervisti koji idu napadati Hrvatsku. Ne poznajem dovoljno hrvatsku povijest, ali mi je poznato da su Hrvati dolazili braniti Srbe od Turaka. Nadam se da će ove dvije surađivati kada postanu samostalne. Ne znam shvaća li me itko, no to mi niti nije važno”.