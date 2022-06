SUDIONIK ‘OLUJE’ O ARMIJI BiH NA HRVATSKOM TERITORIJU: ‘Neki s bili u papučama, slabo odjeveni i iscrpljeni’

Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek izjavila je da DORH provodi izvide vezane uz naznake da je Armija BiH tijekom Domovinskog rata ušla na teritorij Hrvatske.

Nije potpuno jasan motiv ovih izvida, no obzirom da se pitanje djelovanja Armije BiH na hrvatskom tlu otvorilo tek nakon 30 godina baš u trenutku srbijanske optužnice kojom terete hrvatske pilote za zločin na Petrovačkoj cesti, nije nemoguće da se i bošnjačka strana upliće u ovaj slučaj.

Armija BiH na hrvatskom tlu – javna tajna

U tom kontekstu govorio je i umirovljeni general Pavao Miljavac kazavši kako je hrvatska strana “već imala problema oko tumačenja zločina kojeg je počinila muslimanska, tzv. Bužimska brigada u povlačenju Srba”.





“Ti zločini su u prvom trenutku pripisani našoj vojsci, pa se i to razjasnilo”, izjavio je dodavši kako je u slučaju raketiranja izbjegličke kolone mogao biti i napad VBR-om, a ne nužno avionski.

Više je nego zanimljivo da DORH radi izvide o “naznakama ulaska muslimanskih snaga na hrvatski teritorij”, jer je riječ o činjenici koja se nikada nije skrivala i koja je čak, u vrijeme Oluje – bila i legitimna. Svima je poznat trenutak spajanja snaga 5. korpusa Armije BiH s pripadnicima HV-a na koranskom mostu, a taj je susret i povijesnim.

Muslimanske snage već 04. kolovoza ušle u RH

No, u izvještaju Hrvatskog Helsinškog odbora o operaciji “Oluja” navodi se da su vojnici 5. korpusa ARBiH već 4. kolovoza prešli Nebljuse i ušli u selo Kruge, desetak kilometara nadomak Donjeg Lapca. U izvještaju CIA-e navodi se da su nakon udruživanja 1. gardijske brigade HV-a i 502. brdske brigade ARBiH 5. kolovoza kod Rakovice, dan poslije te dvije formacije upućene na sjever, prema Slunju, koji su hrvatske snage oslobodile u popodnevnim satima, te da su toga dana oslobođene Petrinja, Kostajnica i Glina.

Po svemu sudeći, nema dvojbe da je Armija BiH bila na hrvatskom tlu u vrijeme Domovinskog rata, a o tome nam je posvjedočio bivši pripadnik 2A brigade “Grom” koji je svjedočio susretu, ali i stradavanju pripadnika bošnjačkih snaga u operaciji Oluja:

Bili su slabo opremljeni, Srbi su ih ‘potukli’ kod Dvora na Uni

“Trebali smo se spojiti s njima, no mi smo na neki kraći period zastali, a muslimani su mislili da smo napredovali. Kod Dvora na Uni prerano su izletjeli pred konvoj, ravno pred Srbe koji su se izvlačili tenkovima. To je za pripadnike 5. korpusa bilo kobno jer su ih Srbi ‘potukli’. Ti prizori nisu nepoznati hrvatskoj javnosti, riječ je o lokaciji o kojoj su svjedočile brojne fotografije pregažene kolone za koje se tvrdilo da je djelo HV-a. Međutim, bili su to srpski tenkovi u izvlačenju”, kaže svjedok događaja kod Dvora na Unu u Oluji. On je dodao da su se naknadno i sastali s bošnjačkim snagama, te da su bili vrlo srdačni.

“Bili su vrlo loše opremljeni, slabo odjeveni, neki su bili u papučama. Sjećam se da su prilikom susreta i rukovanja, u nas i našu opremu gledali s oduševljenjem i nevjericom.”