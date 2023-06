(FOTO) Studenti posjetili HV! Gabrijela: ‘Nisam znala da to postoji’

Autor: Dnevno.hr/S.V.

U sklopu kampanje We Are NATO Ministarstvo obrane je u suradnji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom organiziralo posjet studenata Operativnom vatrogasnom zapovjedništvu (OVZ) i vojarni “Knez Trpimir” u Divuljama.

Ugostili 26 studenata

Na poziv Ministarstva obrane Operativno vatrogasno zapovjedništvo posjetilo je 26 studenta iz nekoliko veleučilišta i fakulteta, koji su nakon prezentacije u operativnom središtu, u vojarni “Knez Trpimir” razgledali helikoptere Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i upoznali se s načinom rada i angažiranja u protupožarnim aktivnostima.

Pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalje Joško Grančić prezentirao je sposobnosti sustave i zadaće operativnog centra istaknuvši kako je ova prezentacija studentima bila uvod u ovogodišnji glavni napor PP sezone.





“Drago mi je da smo imali priliku ovim mladim ljudima pokazati sposobnosti združenog zapovijedanja i demonstrirati sposobnost gašenja vatre u zatvorenom prostoru. Svojim pitanjima i aktivnošću pokazali su izniman interes za ovu temu”.

Vojnu perspektivu aktivnosti u protupožarnoj sezoni prezentirao je brigadir Eugen Njari iz Zapovjedno-operativnog središta koji je zahvalio studentima na dolasku i posebno pohvalio njihov interes za aktivnosti Hrvatske vojske u okviru sustava domovinske sigurnosti.

“Ovo je bila prilika pokazati jednu drugu stranu vojničkog poziva koja uključuje suradnju s civilnim institucijama, u sklopu koje Hrvatska vojska svakodnevno provodi aktivnosti u cilju zaštite naših građana i imovine”, rekao je.

Studentice oduševljene

Jedna od posjetiteljica, studentica na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu Gabrijela Đuras pohvalila je cjelokupnu organizaciju posjeta, izrazila je zadovoljstvo što je imala priliku boraviti u vojarni Hrvatske vojske istaknuvši:

“Bilo mi je posebno zanimljivo vidjeti informacijski sustav koji se upotrebljava, koji je jako brz i razvijen. Nisam znala da to postoji”.

Maja Trečić s Veleučilišta u Karlovcu također je istaknula kako je ugodno iznenađena preciznom i detaljnom prezentacijom, a Mirna Modrić maturantica koja planira upisati Ekonomski fakultet rekla je da je impresionirana organizacijom sustava domovinske sigurnosti i protupožarne zaštite.









Viši predavač na Veleučilištu u Karlovcu Marko Ožura zahvalio je Ministarstvu obrane, Hrvatskoj vojsci i Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici na organizaciji ove aktivnosti. “Jako nam je drago da smo bili gosti u Divuljama gdje smo iz prve ruke imali priliku vidjeti organizaciju i pripravnost naših vatrogasnih snaga i Hrvatske vojske”, rekao je.

Operativno vatrogasno zapovjedništvo u sklopu aktivnosti kampanje We are Nato, posjetili su studenti i profesori s Veleučilišta u Karlovcu, Veleučilišta Velika Gorica, Libertas veleučilišta, Zdravstvenog veleučilišta Zagreb, Ekonomskog fakulteta, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Visokog učilišta Algebra.

Nakon flash mob nastupa Počasno-zaštitne bojne, koji su u sklopu kampanje #WeAreNATO krajem svibnja na nagrabačkom na Cvjetnom trgu izveli skladbu We will rock you sastava Queen, te ovom organizacijom posjeta studenata OVZ-u Divulje, nastavlja se kampanja koja prikazuje središnju uloga NATO-a u održavanju euroatlantske sigurnosti, načine na koje Savez koristi diplomaciju, vojne snage i tehnološki napredak radi osiguranja mira te ulogu NATO-a u globalnoj sigurnosti.