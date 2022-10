STRAŠNO OTKRIĆE U BUNARU! Tamo su odlagali leševe Hrvata: Tijela prekrili automobilskim gumama

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Nakon završetka procesa mirne reintegracije i zaprimljenih informacija o postojanju masovne grobnice – bunara u šikari kukuruznog polja, 23. listopada 1998. nadležna su tijela Republike Hrvatske počela ekshumaciju u Daljskom ataru (Glogovac).

Prilikom dolaska na mjesto ekshumacije, na početku njive pronađen je bunar okružen šikarom, okruglog oblika i oko metar u promjeru, bez zaštitne ograde. Uočeno je da je bio obzidan ciglom do dubine od 1,8 m, a na samom su početku otkopavanja unutra pronađeni nabacani razbijeni dijelovi automobila, podvozja, dijelovi motora i guma. Zanimljivo je istaknuti kako se teško uočljiv bunar Daljski atar nalazi u velikom polju, kilometar od najbliže ceste, četiri kilometra od najbliže farme i šest kilometara od ruba sela Dalja, dok se najbliža automehaničarska garaža nalazila čak 25 kilometara južno, u Vukovaru.

Tijela prekrivena automobilskim gumama

“Jasno se može zaključiti kako se predmetima poput automobilskih guma nastojalo prikriti svu težinu zločina koji se nalazio ispod sloja suhog zgrudanog vapna. Dakle, ispod sloja automobilskih dijelova ekshumacijom se došlo do sloja zgrudanog vapna u kojem su pronađeni i osobni predmeti žrtava, a ispod vapna naišlo se na prve posmrtne ostatke. Ukupno gledajući, do dubine od 8,5 metara, kad se došlo do tvrde zemlje i pronalaska zadnjih posmrtnih ostataka, ekshumirane su ukupno 23 žrtve od kojih su sve identificirane”, zaključuje Hrvatski vojnik.





Međutim, sam se bunar po nekoliko važnih obilježja razlikovao od ostalih bunara. Tijela su bila raspoređena u više slojeva, što navodi na zaključak kako se koristio kao svojevrsno “sabiralište” usmrćenih žrtava.

“Sabiralište” žrtava

U samoj masovnoj grobnici svi pronađeni posmrtni ostaci bili su umotani pojedinačno u šatorska krila zajedno s osobnim predmetima. Ipak, sama skupina žrtava bila je homogena isključivo po činjenici kako su ih nasilno odveli pripadnici srpskih paravojnih formacija tijekom i nakon okupacije hrvatskog Podunavlja. Prva osoba, koja je ekshumirana na samom dnu bunara, nestala je već 9. studenog 1991., kad su je iz Dalja odveli pripadnici srpskih paravojnih formacija. Sljedeće tri ženske osobe doživjele su jednaku sudbinu, ali one su odvedene 18. studenog iz Borova naselja. U istom je sloju pronađen i bračni par iz Dalja, odveden 24. studenog. Nakon navedenih, u bunaru su pronađeni i posmrtni ostaci osoba nasilno odvedenih iz Erduta 10. prosinca te žrtava Erduta smaknutih na Božić 1991. godine.