STRAŠNA ŠANTIĆEVA SUDBINA! Gnjusan zločin Armije BiH nad generalom HVO-a: Jeziv kraj

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Prošlo je točno 28 godina od otmice i likvidacije generala bojnika HVO-a Vlade Šantića. Glavni stožer HVO-a regije Bihać vijest o tome objavio je 11. ožujka 1995. godine, no tek kada su sa sigurnošću ustvrdili da su ga u noći sa 08. na 09. ožujka pripadnici Armije BiH odveli na nepoznatu lokaciju.

Stravična sudbina generala Šantića

General HVO-a Vlado Šantić je toga dana stigao u hotel Sedra u kojem se obilježavao Dan žena. Tamo je zatekao cjelokupno vodstvo Armije BiH, uključujući generala Atifa Dudakovića s kojim se, navodno, Šantić porječkao. Nakon verbalnog obračuna, zapovjednik Vojne policije Hamdija Abdić Tigar odvodi ga u nepoznatom smjeru i od toga trenutka Šantićeva je sudbina nepoznata.

Tek 2013. godine došlo je do spoznaja o ovom strašnom zločinu i to iskazom jednog svjedoka koji je tvrdio da je tijelo Vlade Šantića raskomadano, zapaljeno i bačeno u bačvu koja je zalivena cementom. Bačva sa ostacima je uistinu i pronađena, no zbog teških oštećenja DNK analiza bila je neuspješna…





Sin generala smatra da se sve zataškava

Ubojstvo generala HVO-a tada je teško uzdrmalo bošnjačko-hrvatske odnose, a ovaj zločin i danas im je teško breme. Obitelj ubijenog generala uvjerena je da nikada neće doći do njegovih ostataka i dostojno ga pokopati. Generalov sin Duje Šantić je sredinom 2021. godine zajedno s majkom Jagodom se svjedočio pred Županijskim sudom u Bihaću na početku sudskog postupka koji se vodi po optužnici podignutoj zbog tog zločina

Taj je sud još u siječnju 2019. potvrdio optužnicu kojom se za ubojstvo generala Šantića terete Hamdija Abdić zvani Tigar, bivši visoki časnik bošnjačke Armije BiH, te Dedo Karabegović, Jasmir Topal, Ramiz Bajramović, Ramiz Ružnić, Indijan Alibegović i Enver Keranović.

Prema tvrdnjama Duje Šantića, odavno je jasno kako se cijeli slučaj ubojstva i nestanka tijela generala Šantića sustavno zataškava.

“Sve se čini kako bi se i ovaj sudski postupak završio i da se slučaj zaboravi”, zaključio je sin svirepo ubijenog Šantića.