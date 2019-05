STRAHOVITO OTKRIĆE! Srpski fotograf PLATIO za ubojstvo civila iz Brčkog samo zato jer je želio ‘dobru’ fotografiju

Autor: S.V.

Prije 27 godina bošnjačko-hrvatsko stanovištvo Brčkog moglo je odahnuti. Točnije, ono što je od njih ostalo jer je tek sredinom svibnja 1992. godine prestalo njihovo masovno istrebljenje koje je počinio srpski neprijatelj, a to je ono čega se ovih dana intenzivno prisjećaju…

Taj grad bi se bez ikakvog dvoumljenja moglo proglasiti gradom – mučenikom BiH. Konkretnije, njegovi stanovnici muslimanske i hrvatske nacionalnosti koji su ratnih godina proživljavali istrebljenje najgore vrste.

Zatočeni civili su od strane srpske paravojske ubijani, mučeni, zlostavljani, premlaćivani i zlostavljani na izrazito ponižavajuće načine.

Više stotina civila ubijeno je ili odvedeno u nepoznatom pravcu od kada im se gubi svaki trag, da bi nakon rata posmrtni ostaci žrtava bili pronađeni i ekshumirani na različitim lokacijama, a za dijelom žrtava se još uvijek traga. Optužnicom su obuhvaćeni i progoni stanovništva sa područja Brčkog, kao i masovna pljačkanja imovine bošnjačkog i hrvatskog stanovništva, nakon njihovog odvođenja u zatočeništvo ili progona iz kuća i stanova na području Brčkog.

Također, veliki broj osoba prošao je kroz teške oblike torture, fizička i psihička zlostavljanja, a žrtvama koje su zlostavljane nije pružena medicinska pomoć te su navedeni zločini ostavili trajne posljedice na život i zdravlje žrtava i njihovih obitelji. Optužnicom su obuhvaćena i silovanja i seksualna zlostavljanja, kao i ponižavanja zatočenih žena i muškaraca. Neke od izravnih egzekucija civila, na mjestu događaja zabilježene su fotografijama stranih dopisnika, te su izazvale osudu javnosti diljem svijeta.

Platio za ubojstvo, pa dobio prestižnu nagradu

Jednu od najmučnijih fotografija mučkog ubojstva ovjekovječio je srpski fotograf Bojan Stojanović koji je za taj uradak uglednu nagradu World Press Photo. Zabilježio je trenutak u kojem kasnije osuđeni ratni zločinac, Goran Jelisić Adolf, ubija zarobljenika u okupiranom Brčkom, na sjeveru Bosne. Uz tu, Stojanović je snimio cijeli niz fotografija, od dovođenja zatočenika do njegova leša nacesti. Goran Jelisić, poznatiji kao “Srpski Adolf”, za ratni je zločin osuđen na 40 godina zatvora. Ono što ovu priču čini najmučnijom jest podatak koji je u javnost iznio Srđan Ilić, jedan od iskusnijih i istaknutijih srbijanskih ratnih fotoreportera:

“Priča je ružna i loša za našu profesiju. On je (Stojanović) platio Adolfu (ubojici s fotografije) da ubije te muslimane da bi oni to slikali. Njih dvojica su dolazili kod mene u AP i tražili da im posudim auto, napišem neku akreditaciju, dam unaprijed pare i opremu za razvijanje i slanje slika, jer će oni donijeti ‘fenomenalne slike’ koje do tada nisu viđene. Naravno da im nisam dao ništa, jer je sve izgledalo jako neozbiljno. Poslije toga Bojan se pojavio u restoranu Kluba književnika u Beogradu s gomilom printanih slika tog događaja i pričao za stolom da su platili tom Adolfu 500 maraka da ubije tih nekoliko muslimana. To se događa kad su svi etički kriteriji, moralne norme napuštene.