STRAHOVIT POKOLJ U SABORSKOM: Arkanovaci i Beli orlovi pobili 38 Hrvata

Autor: S.V.

Točno je trideset godina od pada Saborskog čija je okupacija rezultirala pokoljem 38 hrvatskih žrtava.

Najveći broj žrtava, njih 38, ubijen je na dan okupacije mjesta, 12. 11. 1991., s tim da su tri nestale osobe vjerojatno ubijene idućih dana, kada su ubojstva nastavljena. To je jedan od najvećih postotaka poginulih po broju stanovnika u Domovinskom ratu, te veći postotak poginulih u ukupnom stanovništvu naselja od primjerice, ogromnih žrtava Vukovara i Škabrnje. donosi Braniteljski.hr.

Silovit napad i strahovit zločin nad civilima

Saborsko je branilo oko 200 slabo naoružanih domaćih branitelja u potpunom okruženju i bez ikakve logističke potpore. Bili su to u ogromnom postotku Saborčani, te nije bilo nikakvog visokog časnika ni profesionalnog vodstva, ni ranijeg ratnog iskustva. S druge strane, na ovo mjesto se okomilo preko 1000 do zuba naoružanih vojnika okupljenih s raznih strana, od Plaščanske doline, Ličke Jesenice, Titove Korenice do Niša i Crne Gore. među kojima Arkanovci i Beli orlovi, te ostali dragovoljci iz Srbije. Nakon tri sata napada, u Saborskom oko podne puca prva crta obrane i preživjeli branitelji se počinju izvlačiti skupa s civilima u šumu. Oko 16 sati, pada i posljednje uporište obrane sela…

Preživjeli mještani, među kojima i mnogo staraca, danima su se izvlačili pješice kroz neprijateljske redove i snijegom okovanu šumu. Mještani donjeg Saborskog prešli su planinu Kapelu i stigli do slobodnog područja oko Brinja i Otočca, a ostali mještani su kroz šumu stigli do Slunja koji je pao četiri dana poslije Saborskog, 16. studenog. Kada su prognanici počeli pristizati na slobodan teritorij tri dana nakon pada Saborskog, javnost je prvi put čula da je selo palo.