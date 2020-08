ŠTO ĆE REĆI SDP-OVCI? Milanović izgovorio nešto što je većini promaklo! Ovo se mnogima neće svidjeti, ali ima i oduševljenih…

Danas je, govoreći u Kninu u povodu obilježavanja 25. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja, predsjednik Zoran Milanović izgovorio nešto što bi neki od njega najmanje očekivali, a što se nekima baš i neće svidjeti, posebno kad se sjetimo određenih izjava s ljevice u kampanji za parlamentarne izbore.

“Grešaka je bilo, bilo je zločina, koštali su nas. Sve te priče o zajedničkom zločinačkom pothvatu, sve je to posljedica grešaka koje smo napravili činjenjem, ali i nečinjenjem u prvim mjesecima.

Velika je to lekcija u ljudskom smislu, da paziš u svakom trenutku i da ti koncentracija nikada ne popušta. Hrvatska je kasnije ispravila tu grešku. I zato posebno cijenim nazočnost potpredsjednika Vlade, jer doći ovamo i slaviti, jer ovo je proslava, a ne komemoracija, doći ovamo i pridružiti se Hrvatima, to je arhitektura srca i to nije mala stvar.

U miru dobra vjera i dobra volja. Mi smo odmakli na svom putu. Europska smo država, sve smo bolji u javnim poslovima, i trebamo biti još bolji i uzeti svaki euro europskog novca”, poručio je predsjednik Milanović, a potom nastavio govoriti, istaknuvši nešto što je mnogima promaklo. Naime, predsjednik je u jednom trenutku rekao kako Hrvatska više nikada neće biti Jugoslavija.

”Više od stotinu godina odnosi su komplicirani. Bila je Jugoslavija koja više nikada neće biti. U početku, jedina moguća brana hrvatskom narodu, da ne bude raskomadan, da budemo svi u jednoj državi. Izjalovio se taj napor vrlo brzo. Bilo je sukoba, ratova, agresija. I nakon toga, nikako da uđemo u fazu normalnih odnosa. Kao da smo i dalje opterećeni stvarima koje su posljedice agresije 90-ih godina… Ali mi smo tu, naša dobra volja i dobra vjera postoji. Želimo raditi, poslovati, želimo znati da kada naši ljudi rade u Srbiji i ako dođe do problema, da će taj sud biti nepristran. Jer odnosi tih dvaju naroda jako su važni, a kada se međusobno natežemo, drugi nas uopće ne primjećuju. Ti odnosi moraju biti bolji i ja ću dati sve što mogu i smijem dati. Dat ću sve da to bude bolje. Na drugoj strani je da to isto pokuša” poručio je Zoran Milanović.

Podsjetimo, reakcije na govor predsjednika Milanovića stižu sa svih strana, a građane se posebno dojmio jer je govorio “iz glave” a ne čitajući s papira.