STIŽE PRAVDA ZA UBIJENU TIFU! Beogradski DJ osumnjičen da je ubijenu ženu šutao nogom

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Tužiteljstvo za ratne zločine Srbije konačno je počelo preispitivati ulogu beogradskog DJ-a Srđana Golubovića o kojem portal Dnevno piše već dugi niz godina.

Zapravo, priča o bivšem “arkanovcu” koji bešćutno udara ubijenu Bošnjakinju Tifu Šabanović, aktualizirala se još 2015. godine kada je njezina kći Alma Pecković srbijanskom tužiteljstvu podnijela krivičnu prijavu za ovaj monstruozan zločin. Trebalo je, dakle, punih sedam godina da se “zavrti” priča o Goluboviću koji je nakon neljudskih postupanja u ratu – neometano kao DJ puštao glazbu u beogradskim klubovima.

Šutao nogom ubijenu ženu

Tifa Šabanović jedna je od tri nevine bijeljinske žrtve koje je fotografirao poznati fotoreporter Ron Haviv u trenutku dok ju jedan od “Arkanovih tigrova” udara čizmom u glavu. Na fotografiji, pored ubijene Tife Šabanović, u lokvi krvi leži i bračni par Abdirami i Hamijeta Pajaziti.





Iako je Tifina kći u krivičnoj prijavi kao počinitelje navela nepoznate osobe, njihov je identitet poznat, a kao što smo naveli, portal Dnevno je u nekoliko navrata pisao o njemu. Ovaj bivši arkanovac uopće nije mario dok je nogama zamahivao prema glavi nesretne, mrtve žene. Dapače, u maniri pravog beogradskog pozera, s naočalama na glavi i nonšalatno odmaknutom rukom u kojoj je zapaljena cigareta, pokazao je jednu od najnečovječnijih gesta ikada.

Ljubitelj glazbe i smrti

Golubović je, po svemu sudeći, bez imalo grižnje savjesti, nastavio živjeti punim plućima pa je tako postao utemeljitelj beogradske trance scene i to pod imenom DJ Max. Doći na njegov koncert, bila je privilegija i čast. O njemu se pisalo na različitim muzičkim blogovima jer je ovaj veteran elektronske glazbe nastupao rame uz rame s imenima kao što su Joti Sidhu, Dino Psaras, Max Lanfranconi, Serge Souqe, Tsuyoshi, Mark Allen, Anti, Slide, Chris Organic…

Blagodati života ovaj monstrum uživao je sve dok ga srbijanske vlasti 2012. godine nisu uhitile. Razlog uhićenja, na žalost, nije bilo iživljavanje nad ubijenim civilima, nego posjedovanje droge. Unatoč činjenici da se od kamere nije skrivao i da je jasno kako je na fotografiji upravo on, nikada od nikoga nije terećen optužnicom za ratni zločin. Sve do sada…

Fotograf kaže da su žrtve molile za život

Tužiteljstvo za ratne zločine Srbije nikada u svojstvu svjedoka nije saslušalo Rona Haviva. Samo su mu u ožujku 2017. godine uputili pitanja u pismenoj formi, na koje je on odgovorio, no nije poznato što je točno izjavio. Poznato je, međutim, zašto nije fotografirao sam čin ubojstva iako je sve vidio. Detaljno je opisao kako su žrtve likvidirane i kako su preklinjale za život, a objasnio je i kako je Golubović reagirao kada je vidio da ga fotografira. Sve to ispričao je u ovom video prilogu.