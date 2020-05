SRPSKE ‘NOVOSTI’ NAPALE MARASA, BRANITELJI SE OBRATILI PLENKOVIĆU: ‘Smjesta zaustavite financiranje tih novina’

Autor: S.V.

Zorica Gregurić, predsjednica Udruge zagrebački dragovoljci branitelji Vukovara, Zlatko Majić, predsjednik Udruge topnika 1. GBR “Tigrovi” i Berislav Gregorić, predsjednik Udruge policije branitelja Jastrebarsko, od premijera Andreja Plenkovića zatražili su hitno zaustavljanje financiranja srpskog lista “Novosti”. Kap koja im je prelila čašu je, kažu, članak o njihovom suborcu Zoranu Marasu:

“Čast čovjeka štiti se od rođenja do smrti. Sintagma je koju često koristi pravo kao znanost.

Svjedočimo kako to u Hrvatskoj i nije tako, iako bi trebalo biti. Svjedočimo i kako pojedini mediji nisu na raspolaganju javnosti zbog svrhe postojanja nego zbog čiste manipulacije. U opisu informiranja srpskog narodnog vijeća stoji kako je „samostani srpski tjednik Novosti novine općeinformativnog karaktera, koje prate i kritički pišu o svim relevantnim političkim, društvenim i kulturnim događajima u Hrvatskoj, regiji i svijetu.” Ne bi to bilo ništa čudnog da im podršku ne daje Savjet za nacionalne manjine Vlade RH kojeg smo ove godine financirali sa 43.395.000,00 kn, dok se sama tiskovina obilno opskrbljuje povećim iznosom novca nas poreznih obveznika u iznosu od nekoliko milijuna kuna točnije 3, 6 milijuna kuna godišnje.

Novinarska etika navodi kako novinari trebaju izvještavati prije svega istinito, pošteno, točno, uravnoteženo i nepristrano”, smatraju čelnici ovih Udruga i u nastavku kažu:

“Člankom o Marasu gaze ustavna prava”

“Zoran Maras je dragovoljac, pripadnik specijalne policije iz Domovinskog rata, kojem ova država može jedino zahvaljivati za žrtvu koju je podnosio u obrani Hrvatske od krvave srbijansko četničke i JNA agresije. Umjesto toga mi imamo nadripiskarala u nadrinovinama koja udaraju po svima kojima je Hrvatska bila, jest i ostat će na prvom mjestu. Ovo nije prvi put da su se srpske Novosti okomile na predsjednika Udruge specijane policije iz Domovinskog rata. Osvrćući se na članak srpskih Novosti naslova „Ubojstva bez ubojica“ od 22.svibnja 2020.godine u kojem je iz najave svima jasno kako je to novinarski atak na jednu osobu, a svjesni činjenice kako je Zoran Maras oslobođen djela koje mu se stavljalo na teret ostali smo zgroženi kako se u članku gaze ustavna prava i još ponavlja kako to nije prvi put da čine.

Ni to nije dovoljno novinaru srpskih Novosti poznatom po nasrtanju na hrvatske branitelje i hrvatsko općenito i to za naš račun, jer mi smo oni koji izdvajaju novce koje država šakom i kapom dijeli temeljem navodnog javnog interesa. Ove novine sposobne su za svakojake manipulacije pa i krivotvoriti izjavu osobe na koju su nasrnule. Zoran Maras jednom prilikom reče:“Nećemo dozvoliti ustašizaciju Domovinskog rata niti rehabilitaciju komunističkog antifašizma” Nije to smetalo tzv novinaru da izokrene rečenicu te napiše nešto što nije izgovoreno, što je ne samo nemoralno i neetički nego i neprofesionalno. Novosti služe za propagiranje svoje ideologije, bez obzira koliko ona bila nazadna i loša. No srpske Novosti se u ovom slučaju, služe dezinformacijama, ludim teorijama zavjere i manipuliranjem činjenicama, a za taj rad su plaćeni novcem poreznih obveznika, iz državnog proračuna.

Gadljivo je čitati sva podmetanja u ovom listu protiv jednog od dokazanih hrvatskih ratnika koji su obranili državu Hrvatsku od srbijano-četničke i JNA agresije.

Stoga mi dragovoljci i branitelji iz Domovinskog rata stajemo uz svog suborca, heroja Domovinskog rata i osuđujemo sve one koji koristeći novac nas hrvatskih poreznih obveznika napadaju na svetinje Domovinskog rata. A Pupovcu, njegovu SDSS-u i sljedbenicima stranke koju je osnovao osuđeni ratni zločinac poručujemo neka se pokriju ušima preko glave!

“Otkad su srpske novine iznad Ustava?”

Sloboda govora jest Ustavom zajamčeno pravo jednako kao i pravo pojedinca na štovanje i pravnu zaštitu njegovog osobnog i obiteljskog života, dostojanstva ugleda i časti stoji u članku 35. hrvatskog Ustava. Jednako tako stoji u hrvatskom Ustavu i odredba kako je svako nedužan i nitko ga ne može smatrati krivim za kazneno djelo dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja. A ovdje je čak utvrđeno kako krivnje nema! Ta otkada su srpske Novosti iznad hrvatskog Ustava te se još hvale kako su o istom slučaju pisali nekoliko puta?

Stoga upućujemo zahtjev predsjedniku hrvatske vlade Andreju Plenkoviću da odmah zaustavi financiranje novina koje počivaju na tržišnoj ekonomiji jer se prodaju po kioscima te vrate u hrvatski državni proračun uplaćene iznose. Novac je uplaćen za financiranje lista nacionalne manjine koji će obrađivati manjinska pitanja, a ne kako piše SNV u opisu glasila kao novinama općeinformativnog karaktera, koje prate i kritički pišu o svim relevantnim političkim, društvenim i kulturnim događajima u Hrvatskoj, regiji i svijetu. Sami izračunajte zaradu za 52 broja svaki u nakladi od 6200 primjeraka koji se prodaju na kioscima za 10 kuna. Zašto je potrebno da se hrvatske porezne obveznike prisiljava financirati nešto s čim se ne samo ne slažu već je pisanje i djelovanje lista usmjereno protiv nas i naših interesa. Ne zaboravimo sve članke u kojima je prednjačio govor mržnje prema Hrvatima, Hrvatskoj i svemu s hrvatskim predznakom.

“Javni psi huškači”

Imamo pravo reći stop medijskom nasilju imamo pravo tražiti prekid financiranja tog medijskog nasilja. U konkretnom slučaju jasno je kako se radi o pisanju koje je imalo cilj samo naškoditi časti ili ugledu heroja Domovinskog rata Zoranu Marasu. Netko je jednom rekao kako su novinari “javni psi čuvari demokracije”. Nažalost nakon tolikih tekstova u srpskim Novostimo moženo jedino zaključiti kako su “javni psi huškači”.

Zoranu Marasu predsjedniku Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata koji je zadnji osjetio govor mržnje, manipulacije činjenicama i povredu časti i ugleda u srpskim Novostima izražavamo punu podršku, poštovanje i zahvalnost za doprinos koji je dao osobođenju Hrvatske od srbijansko.četničkog i JNA agresora te za napor koji ulaže kako bi se u miru očuvale vrednote Domovinskog rata”, rečeno je iz ovih braniteljskih udruga.