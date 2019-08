SRPSKA VELEPOSLANICA U HRVATSKOJ: Oluja je etničko čišćenje! Nema mirenja bez isprike

Autor: dnevno.hr

Godišnjica Oluje obilježava se i u vijećima srpske nacionlne manjine gdje su održane komemorativne sjednice, na kojima je čitenjem 12.Izjave sjećanja i minutom šutnje odana počast nevinim žrtvana. Na sjednici je u prostorijama SNV-a u Zagrebu uz predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca, sudjelovao i predsjednik SNV-a Boris Milošević, ali i srpska ambasadorica Mira Nikolić te mitrpolit zagrebačko-ljubljanski Portfirije, kao i predstavnici organizacije i instuticija Srba u Hrvatskoj, uključujući vijećnike, i suradnike SNV-a.

”Ovom izjavom iz godine u godinu izražavamo suosjećanje sa svima onima koji ne zaboravlјaju poginule članove porodice te komšije i prijatelјe kojih više nema. Izražavamo žalјenje za izgublјenim kućnim pragovima i zaraslim zavičajima. Iako nismo dio kolektivnog pamćenja koje je uspostavila država, na nama je da imena i prezimena žrtava kao i imena njihovih sela i gradova izgovaramo bez straha i dostojanstveno, da ih se sjećamo slobodno, naglašava se u izjavi uz podsjećanje da rat nije završio Olujom. Vijest o njegovu kraju sporo putuje. Još uvijek nije stigla do hrvatskih sudova ni do saborskih zastupnika, nije stigla do hrvatskih škola i nije stigla do svih onih koji ne znaju što bi sa sobom u miru. Rat nije gotov i to najbolјe znaju djeca srpske nacionalnosti koja u svojim školama moraju trpjeti stigmu zločinaca i osjećati krivnju za njegove razorne poslјedice. Srpsko narodno vijeće borilo se i borit će se za sjećanje u kojem će biti mjesta za sve one koji su stradavali ili koji danas trpe nepravdu zbog nacionalne i vjerske pripadnosti. Borit će se za sve one čiji su životne okolnosti i životni smisao trajno i drastično promijenjeni mobilizacijom, progonstvom i izbjeglištvom. Mi ne zaboravlјamo nikoga i ničije stradanje, bilo s hrvatske bilo sa srpske strane, sa ženske ili muške, staračke ili dječje, s vojničke ili civilne strane’, navodi se u Izjavi koju je potpisao Boris Milošević. Pupovac se pak u svojem obraćanju zapitaš što iskustvo pobjede, ili poraza donosi pojedincima i društvima naglašavajući da onaj tko je pobijeđen na domaćem, ali i međunarodnom članu još uvijek ne mora biti pobjeđen na nivou političke, moralne ideje te pravednosti i istine. ”Tko se nakon poraza nastoji suočiti s događajima, uklanjati nasljeđe rata i stvarati uslove za pomirenje i odnose povjerenja, taj može biti pobjednik. Tko svoj poraz kasnije koristi za malodušnost, mržnju i revanšizam, taj je dva puta poražen. A tko u pobjedi smatra da je vojna dimenzija dovoljna i zaboravlja moralnu i političku dimenziju, teško može biti pobjednik. Hrvatska je imala pravo da koristi silu za kontrolu teritorije, ali ne i da ubija one koji nisu pružali otpor i uništava kuće onih koji su se sklonili od rata. Od 2011. i oslobađajuće presude generalima u Hagu, u Hrvatskoj se razvila svijest da ne može biti odgovorna za zločine. Ne može jedna strana biti totalno odgovorna i kriva, a druga lišena odgovornosti”, ocijenio je Pupovac. Ambasadorica Mira Nikolić podsjetila je na razlike u gledištima dvije zemlje na događaje od početka 1990-ih.”Hrvatska 24 godine slavi pobjedu, a u Srbiji su komemoracije i molebani – ” , rekla je i citirala izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je Oluja najveće etničko čišćenje nakon Drugog svjetskog rata. ” Način kako su Srbi napustili svoje kuće glavni je razlog zašto se ne vraćaju, pogotovo ako se snašli u Srbiji – kazala je Nikolić i dala primjer dječaka koji je s 12 godina vozio traktor s prikolicom u kojoj je bila njegova porodica, a danas je priznati IT stručnjak. Nema pomirenja i građenja odnosa bez suočavanja svake države sa zločinima. Nema pomirenja bez isprike, ne zbog isprike samih po sebi, nego zbog budućnosti za mlade generacije”, poručila je.