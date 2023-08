Srpkinja u Haagu: ‘Moja zemlja je spremala napad na Hrvate otkako je umro Tito’

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Pobuna dijela Srba u Hrvatskoj, započela je cestovnim barikadama 17. kolovoza 1990. u sjevernom predgrađu Benkovca, a pravdala se strahom od genocida nad Srbima.

Otpor Srba “Balvan revolucijom” zapravo je bio motiviran politikom isključivanja bile kakve mogućnosti zajedništva i suradnje s drugima u Hrvatskoj, a po svemu sudeći, radilo se o davno osmišljenom planu koji je za cilj imao isprovocirati rat.

Srpkinja svjedočila u Haagu protiv Srbije

To je potvrdila i Sonja Biserko, ugledna Srpkinja koja je na suđenju u Haagu svjedočila protiv vlastite nacije ovim riječima:





“Vlasti Srbije pripremale su scenarij za raspad Jugoslavije. U tom raspadu sudjelovale su sve srpske elite. Za planiranje i pripremu rata, kao i za Titovo nasljeđe, najodgovornija je kulturna elita oko Dobrice Ćosića. Kroz kulturne institucije putem knjiga, raznih publikacija, predavanja, kroz formalne i neformalne aktivnosti, elita oko Ćosića široko se angažirala u svim segmentima društva na rušenju Jugoslavije. Srbi su rat protiv Hrvata pripremali od smrti Josipa Broza Tita”, kaže Biserko.

Predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji tvrdi kako se JNA zdušno priključila projektu ratovanja protiv Hrvatske:

“I JNA je sudjelovala u tom ratnom planu”

“Kad je admiral Branko Mamula bio na čelu JNA, počela je srbizacija vojske, razoružavanje teritorijalne obrane i prekrajanje vojnih oblasti. To piše Mamula u knjizi Očuvanje socijalizma i recentralizacija Jugoslavije. On je to pokušao i promjenom Ustava 1980-ih, samo nije dobio suglasnost republika. U knjizi piše da ih nije ni trebao pitati za suglasnost, jer se tako izgubilo na vremenu. Tada Srbija i JNA zauzimaju iste pozicije. Ni u Memorandumu se ne govori protiv socijalizma, nego samo o decentralizaciji Jugoslavije, a tek u drugom dijelu Memoranduma piše i o položaju srpskog naroda. Vojska je instalirala i Miloševića. General Nikola Ljubičić omogućio je Miloševićev dolazak na čelo partije Srbije. Miloševića je vojska odabrala da projekt realizira pod parolom da nije nacionalist. Uz pomoć srbizirane JNA Milošević se od samog početka brutalno obračunava sa svim protivnicima…”

Balvan revolucija Hrvatskoj izazvala veliku ekonomsku štetu

Balvan-revolucijom nanesena je velika ekonomska šteta gospodarstvu Hrvatske zatvaranjem prometnica i prekidom špice turističke sezone. Zemljopisno područje koje je bilo zahvaćeno pobunom smješteno je u središtu Hrvatske i sadržavala je u sebi kritične odnosno strateške prometnice i infrastrukturu koja je spajala jug Hrvatske sa sjeverom. Zatvaranjem tih prometnica koje su spajale jug sa sjeverom, dovelo je do mnogih ekonomskih problema[nedostaje izvor] jer zbog nesigurnih cesta sva vozila koja su prometovala između Zagreba i Splita trebala su zaobilaznim odnodno duljim putem i s time se poskupio prijevoz robe i putnika. Prekidom prometnica i telekomunikacijskih čvorišta narušio se teritorijani integritet tadašnje SR Hrvatske i time je nastalo dvovlašće na njenom teritoriju.

No, sva ta šteta nemjerljiva je s onom koja je nastala nakon što je ispaljen prvi pucanj u Pakracu…