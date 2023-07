Sretan rođendan vojničini britkog jezika: Jastreb neviđeno ‘oprao’ hrvatske političare

Legendarni zapovjednik vukovarske 204. brigade, Mile Dedaković Jastreb, rođen je 4. srpnja. 1951. godine u srijemskom selu Nijemci i danas slavi rođendan. Od ranog jutra, Vukovar čiji je počasni građanin postao iznimnim zaslugama u ratu, u znaku je rođendana heroja kojem se neprestano odašilju čestitke.

Obrana Vukovara

Jastreb je početkom Domovinskog rata bio jedan od rijetkih iskusnih časnika, pa mu je kao takvom dodijeljen u to vrijeme najteži mogući zadatak: obrana Vukovara koji je postao najžešćom metom JNA i srpske paravojske. Ovaj veliki vojnik kodnog imena Jastreb, obranom grada zapovijedao je do listopada, kada biva raspoređen u Vinkovce iz kojih organizira proboj prema Vukovaru, dok na njegovo mjesto dolazi Branko Borković – Mladi Jastreb.

Nakon rata, Jastreb se odlučio za miran i povučen obiteljski život, narušenog je zdravlja, te vrlo rijetko istupa u javnosti. Posljednju izjavu dao je na lanjskoj komemoraciji u Vukovaru, a možda najsnažnije poruke odaslao je prije nekoliko godina upravo preko našeg portala.





Besramna borba za vlast

“Svaka je istina pred nama samima, gotovo korak od nas. Onaj kojem je stalo do istine, nema potrebu komplicirati. Onaj pak, kojem se istina ne sviđa, učinit će sve kako bi je zamrsio i učinio nejasnom. Mistificirao je, na neki način… Nama se to čini godinama. Jednostavne stvari prikazuju nam se kao neopisivo teškima. To nije istina. Branitelji, sve što su učinili do sada, učinili su to s lakoćom i doveli do perfekcije”, kazao je prilikom prosvjeda u Savskoj.

“Upravo zbog te njihove perfekcije smogao sam snage doći u šator. Od ’91. na ovamo, braniteljska populacija nije učinila krivi potez. Cjelokupan rat, sve te fantastične akcije, planovi, diverzije i u konačnici pobjeda, rezultat su spontanosti jednostavnih ljudi koji su na umu imali samo jedno: Napadnuti smo i moramo se obraniti. I to smo i učinili… Stvorili smo Hrvatsku i u maniri skromnih i jednostavnih ljudi prepustili je ‘učenim glavama’ koje su zapravo dobile lakši dio posla. Iskoristiti resurse koje imamo, poraditi na gospodarstvu i učiniti Hrvate sretnima. To se, međutim, do danas nije dogodilo. Ako me pitate zašto, riječ je o besramnoj borbi za vlast koja, a to je kod nas presedan, ne traje samo u izbornoj godini, nego se vladajući i opozicija krve kroz cijeli mandat. Nikada se, ali nikada nisu složili, čak i kada je bila opća dobrobit u pitanju. Zar su toliko različiti u stavovima? Ne, bitno je da jedni druge svrgnu, zasjednu na tron i pokupe novac. Da, novac je razlog zbog čega je svima nama danas ovako”, kazao je Jastreb i ratni period povezao s ovim današnjim:

“Branitelji i danas instinktivno brane zemlju”

“Branitelji se opet na mnogo načina osjećaju napadnutima i reagiraju instinktivno. Godinama gledaju kako kola idu nizbrdo i nadaju se boljem. Sada, međutim, osjećaju ugrozu i to ne samo njih, nego cjelokupnog naroda i zemlje koju u trenutku stvaranja nisu zamišljali ovakvom. Oni to ne žele prepustiti slučaju i instinktivno je brane, baš kao i ’91. Na tome sam im zahvalan. Na tome bi im trebao biti zahvalan svaki Hrvat jer treba imati na umu da je riječ o ljudima kojima nije bio problem umrijeti da bi za sobom ostavili nešto vrijedno. Bilo im je, rekao bih, puno lakše umrijeti nego što je našim političarima donijeti neke smislene i logične odluke”, kazao je karizmatični Mile Dedaković – Jastreb.