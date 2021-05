SRETAN ROĐENDAN ‘MAJSTORIMA RATOVANJA’! Elitna bojna ‘CRNE MAMBE’ ustrojena na današnji dan

Autor: Snježana Vučković

Osim 2. gardijske brigada “Gromovi” čije je zapovjedništvo formiramo 15. svibnja 1991. godine, istoga dana oformljena je prva pješačka bojna „Crne mambe“.

Ova bojna se sa sigurnošću može nazvati ponosom Gromova, jer od mnogih herojskih imena koje je iznjedrila ova brigada, veliki dio pripada pripadnicima Crnih mambi.

Jedna od najelitnijih jedinica

Nedovoljno je poznato da su Crne mambe sudjelovale na svim bojišnicama diljem Hrvatske, kao i u pograničnim prostorima BiH. Isto tako, “mambe” su okolnosti i načini njihova ratovanja natjerale da se iskristaliziraju u jednu od najelitnijih jedinica, pa su tako slani na najteže terene koji su zahtijevali spretnost, spremnost i naročito – odvažnost.

Crne mambe svoje su “vatreno krštenje” imale krajem lipnja 1991. godine, a nastavile ga na teškom teritoriju Banovine gdje su samostalno izvodili diverzije po kojima su postali čuveni i prepoznatljivi, što je neprijatelju tjeralo dodatan strah u kosti. Po dolasku na Banovinu, Bojna je vodila teške i mukotrpne borbe na području Gline, Viduševca, Topuskog i Pokupskog, a nakon manjih borbi kod prilaza Sisku i Komarevu dio postrojbe početkom kolovoza 1991. odlazi u Petrinju.

Sudionici teških akcija

Napad na Farkašić, obrana Livna, obrana Dubrovnika, akcija “Gusar” te akcija “Una ’95”, samo su neke od vojnih operacija u kojima su ovi elitni vojnici briljirali. U sklopu svoje Udruge čiji je predsjednik Ivica Šafarić – Nindža, i danas njeguju uspomene na svoju ratnu prošlost, okupljaju svoje bivše suborce i međusobno si pomažu.

Što se Šafarića tiče, svi njegovi suborci koji su i sami dali velik i značajan obol u proteklom ratu, slažu se da Ninđa mora imati svoje mjesto, ne samo u medijima, nego i u povijesti. U jednom od razgovora o bitci za Farkašić, rekao nam je:

“Svaki odlazak u akciju zahtjeva dozu hrabrosti, ali mi tada nismo niti bili svjesni u što idemo. Nismo se nadali tolikom broju neprijatelja koji nam je prišao tako blizu. Tada si već ‘bačen u vatru’ i nema povlačenja. Daješ sve najbolje od sebe… Nema mjesta panici”.









Nindža – ponos Crnih mambi

O Nindži, slavnom pripadniku slavnih “mambi”, njegov suborac Mario Milošić kaže:

Prvi put vidio sam ga u Petrinji. Odmah me je impresionirao… Ja sam bio klinac, 19-godišnjak, iako ni on nije bio puno stariji, 2-3 godine, čini mi se. Osim godina, bitna razlika između Ninđe i mene, ali i Nindže i svih ostalih, jest što je njegov urođeni, ratnički instikt bio nevjerojatan, rekao bih čak životnijski. Bio je najmirniji i najsamozatajniji u postrojbi, ali taj mir trajao je samo dok ne čuje tenkove. Ponavljam, poput instiktivne životinje pojurio bi na te tenkove, tako da ne čudi to što je ranjen pet puta. Ivica Šafarić je jedini imao urođeno ponašanje specijalca pa je između ostalog imao i kapu kakve nose Nindže. Uz to tajnovito ponašanje, taj izgled i tu kapu, bilo je logično da će zauvijek ostati Nindža. Ne može se on opisati u par rečenica…