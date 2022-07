‘SREBRENIČKE DJEČAKE UBIJALI SMO U IME SRBIJE!’ ‘Škorpion’ rekao da se srami, majka žrtve: ‘Nikad mu neću halaliti’

Jovica Stanišić i Franko Simatović kojima je prošle godine izrečena kazna od 12 godina zatvora za sudjelovanje u udruženom zločinačkom pothvatu čiji je cilj bio prisilno i trajno uklanjanje nesrba s velikih područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kao pripadnici Službe državne sigurnosti Srbije – 90-tih krojili “kartu smrti” po Hrvatskoj i BiH.

Presuda za udruženi zločinački pothvat bila bi ujedno i presuda Srbiji koja se 30 godina “provlačila kroz iglene uši” ispirući sa sebe odgovornost za ratne zločine koje su, većinom, pripisali pojedincima i tzv. RSK ili srpskim dragovoljcima za koje kažu kako “nisu ratovali u ime države već u svoje vlastito”.

Priznanje egzekutora

No, iako ova presuda ne tereti eksplicitno srbijanski državni vrh iz tog perioda, da je ratovao u ime Srbije i po njezinom nalogu, priznao je bivši pripadnik “Škorpiona” – jedinice osnovane u laboratoriju Stanišića i Simatovića, Pero Petrašević jedan je od monstruma sa poznate, mučne video snimke nastale u Srebrenici, a na kojoj se vidi kako ubijaju bošnjačke mladiće od kojih je najmlađi imao samo 16 godina.





Škorpion: “Stidim se”

“Ja sam Pero Petrašević. Ja sam član „Škorpiona“. Borio sam se za Srbe, ali sam sudionik te egzekucije civila, čega se, naravno, stidim”, kazao je ne skrivajući u nastavku kako je to činio po nalogu Srbije.

Podsjetimo, ovaj dokumentirani zločin počinjen je u blizini Trnova 17. srpnja 1995. godine, kada su “Škorpioni” hladnokrvno strijeljali šest Srebreničana, Safeta Fejzića (17), Sidika Salkića (36), Smaila Ibrahimovića (35), Dinu Salihovića (18), Jusu Delića (25) i Azmira Alispahića (16).

Majka 16-godišnjaka ne prašta

Majka najmlađe žrtve Azmira Alispahića za isti je medij kazala da oprosta – nema:

“Dijete mi je ubio. Nikad mu ja halaliti ne mogu, nikad. Gdje ćeš halaliti. O, Bože! Kako ima obraza govoriti da mu je žao i izražavati saučešće. Hajde da je on bio vojnik, pa se borilo dijete, nego se borilo da spasi svoj život. Odavde kad su nas zajmili, ne znaš kud ćeš izaći. Nikako. Meni dođe jedna žena, ja radim po kući. Kaže: ‘Nuro šta to radiš, evo ti ih iznad kuće došli’. Ja i ona da pobjegnemo, ona nema šta da obuje. Došli na izlaz iz čaršije. Kad se moje dijete vratilo. On i još jedan mladić. Ja ga pitam: ‘Pa što si se, sine, vratio?’. A on kaže: ‘Mama nisam te poljubio’. Kažem mu: ‘Hajde, sine, poljubi me, nećeš više nikad’. I tako je i bilo”, kroz plač se za Avaz prisjetila majka Nura Alispahić.

