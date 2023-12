Srbinu porazbijali pekare: Rekao je odvratnu stvar o Srebrenici

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Masovno razbijanje pekara Manja na više lokacija po Sarajevu, rezultat je vrlo neugodnih izjava vlasnika Saše Trivića koji se preko Twittera uputio u rasprave o ljudima koji žive u BiH, a odlaze glasovati u Srbiju.

Kako to obično biva po društvenim mrežama, komentiranje je odvelo do rata u BiH, a onda i do Srebrenice.

“U Srebrenici smo trenirali…”

“U Srebrenici smo trenirali za vas, spremite se”, napisao je Trivić koji se naknadno i ispričao. Nekoliko sati poslije, Trivić se ispričao zbog svojih riječi.

“Izvinjavam se svima na sa moje strane neprimjerenom komentaru na provokaciju na koju nisam bio dovoljno pametan da odgovarajuće ogovorim jer nisam razmišljao o nekom drugačijem tumačenju napisanoga. Jos jednom moje ispriku.”

Ipak, čini se kako je bilo prekasno. Njegov komentar je, jasno, razbjesnio sugrađane koji su najprije odlučili bokjotirati Trivićeve pekare po Sarajevu, no na tome nije stalo. One su danas, na više lokacija, osvanule polivene crvenom bojom i razbijenih izloga.