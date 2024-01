Srbin u Mirkovcima išamarao hrvatskog branitelja: ‘Unio mi se u lice i pitao gdje sam se borio’

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Sramotan incident dogodio se protekle nedjelje u Mirkovcima kada je nakon rukometne utakmice hrvatski branitelj Darko Knežević s kumom A.D. posjetio lokalni kafić “Heaven”.

Naime, po pričanju Kneževića, nakon odgledane utakmice njih su dvojica najnormalnije otišli do kafića i naručili piće. Čim su se smjestili, za obližnjim stolom uočili su “problematičnog” S.G. (puni podatci poznati redakciji) s kojim je policija, tvrde, već dobro upoznata:

“Riječ je o poznatom provokatoru, no kako smo sjedili u ‘hrvatskom’ kafiću, a S.B. je pripadnik srpske nacionalnosti, nismo se nadali da će nam se obratiti”, kaže Knežević, mještanin Mirkovaca i bivši maloljetni branitelj koji je sa 16 godina stupio u obranu Hrvatske.

“Prvo je podigao tri prsta”

“U kafiću je vladao žamor, glazba, priča… A onda me je pogledao i podigao tri prsta! Nakon toga upitao me ‘gdje sam se borio’. Vidio sam kuda to ide, pa sam mu odgovorio ‘tamo gdje sam trebao’. Tada se premjestio za naš stol, sjeo ravno preko puta mene i unio mi se u lice.”

Darko Knežević kaže da je to bio tek početak, te da su tek tada krenule brojne prijetnje i uvrede. Uporno ga je, kaže, ispitivao gdje se točno borio, a onda je započelo psovanje ‘ustaške majke’ što je Kneževiću bilo posebno teško slušati jer mu je majka silovana tijekom Domovinskog rata.

No, ni to nije bilo sve:

Vrijeđanje, pa šamaranje

“Rekao mi je ‘šteta što 20. 07. ’91. nisi bio na položaju Bare jer sam tamo ubijao hrvatske smradove, a onda me žestoko ošamario…”









Knežević je nakon toga izašao iz kafića o odmah nazvao policiju kako bi prijavio prijetnje i fizički napad, a onda je uslijedilo razočarenje:

“Patrola koja je stigla, praktički me nije ni saslušala. Nisu napravili nikakav zapisnik, čak nisu tražili ni moju osobnu iskaznicu na uvid. Bilo mi je teško vjerovati da se to događa. Pretpostavljam da je to zato što je policajac koji je stigao na poziv pripadnik nacionalne manjine pa je napad želio zataškati ili mu jednostavno nije bilo važno.”

“Policija nije napravila nikakav zapisnik”

Darko Knežević s tim se nije mogao pomiriti, pa je ponovno nazvao policiju i objasnio cijeli događaj, te se usput požalio na reakciju policijske patrole.

“Policija je došla po drugi put i tek tada je napravljen zapisnik. Međutim, S.B. nije priveden niti ispitan, a ne vjerujem niti da će biti. Rekli su mi da normalno hoda po Mirkovcima”, završava Knežević.

PU vukovarsko srijemskoj poslali smo upit u kojem smo zatražili detalje o ovom neugodnom incidentu, a odgovore na pitanja zašto nisu reagirali na prvi poziv, te zašto S.B. nije priveden i ispitan, objavit ćemo po primitku.