SRBIJA GA UHITILA POD SUMNJOM NA RATNI ZLOČIN! ‘Imam veze sa zločinima koliko i s Marsovcima’

Autor: Snježana Vučković

Edin Vranj, bivši načelnik Sektora kriminalističke policije u FUP-u i prvi čovjek Odjela za organizirani kriminal, prije dva dana uhićen je u Srbiji zbog sumnje na ratni zločin.

Vranj je magistar kriminalistike i doktor pravnih znanosti, a znanja je stjecao u Sarajevu, Beogradu i Skoplju.

Terete ga za zločine u logoru

Punih 30 godina proveo je na različitim operativnim i rukovodećim poslovima u kriminalističkoj policiji i to, manje – više, na svim linijama suzbijanja kriminala diljem BiH.

“Tereti se da je u periodu od siječnja 1993. do listopada 1994. kao inspektor u logoru u Goraždu sudjelovao u maltretiranju i prebijanju ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti koji su bili pripadnici Vojske Republike Srpske”, navodi se u priopćenju MUP-a Srbije.

“Šokiran sam, ovo je ponižavajuće”

Vranj je napustio Federalnu službu 2016. godine, a Tužiteljstvo BiH protiv njega nije nikada podiglo optužnicu za navode o umješanosti u ratne zločine koji su se pojavljivali u medijima.

“Šokiran sam, još ne mogu vjerovati da se to događa. Na sceni je neko silovanje, neki spin nekih centara u sigurnosnom aparatu Srbije koji to tako radi da je to za ne povjerovati. Oni se oko mene vrte godinama, ali ja veze s ratnim zločinima imam kao što imam s Marsovcima. Situacija u kojoj se trenutno nalazim je vrlo ponižavajuća”, prenio je Dnevnik.ba njegovu reakciju.