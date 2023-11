Srbi u Jasenovcu napravili odvratan ratni zločin: Koristili se odvijačem i noževima

Autor: Dnevno.hr

Hrvatski povjesničar Tomislav Šulj na društvenoj mreži podsjetio je na stravičnu sudbinu Slovenca Slavka Jagera, pripadnika Samostalne satnije HOS-a Jasenovac.

Jager je, naime, kao strani dragovoljac u teškom okršaju na području Jasenovca 29. studenog 91.’ ubijen na osobito okrutan način:





Povjesničar o zločinu

“Poginuo je ne samo Slovenac Jager, nego su i pri pokušaju njegovog spašavanja poginuli Davor Milaković i Miro Petrin. Vojnici pod petokrakom JNA iskazali su pravu narav tako što su Jagera brutalno masakrirali, iživljavajući se na njegovom tijelu. Treba naglasiti, što se danas zaboravlja kada se u medijima etiketiraju kao ‘ustaše’, u postrojbama HOS-a, pa tako i HOS-a Jasenovac borili su se i drugi Slovenci, i veliki broj stranih dragovoljaca iz cijeloga svijeta, pa i hrvatski Srbi. Nažalost, iza Jagera nije ostala nikakva fotografija, osim mizernog video-isječka, i on je jedini poginuli branitelj čije mlado lice ne možemo razaznati u Spomen sobi branitelja u Jasenovcu”, opisao je Šulj na svojoj stranici Zahvala stranim dragovoljcima Domovinskog rata.

Pokojni Tomislav Čaušić – Jabuka ovako je svjedočio o najtežem ratnom danu na jasenovačkoj bojišnici:

Suborac iznio mučne detalje

“Tog 29. studenog je bio jedan vrlo, vrlo težak napad na naš položaj u Drenovom Boku. To je punkt legendarna ‘pumpna stanica’, najteži položaj na Novljanskom ratištu. Mi nismo znali da su se preko okupili četnici: ‘martićevci’, ‘knindže’, novljanski korpus i odlučili su razbiti našu liniju, posebno ‘martićevci’, da pokažu kako se tamane ustaše. Uglavnom, 29. studenog oni su krenuli u proboj, njih 75, Martićevih specijalaca. Prošli su nam uz bok, došli su nam bočno. Nakon tri sata borbe ostali smo bez municije. Tu su bili ranjeni: Miro Petrin, Davor Milaković i Slavko Jager. Slavko je bio vrlo, vrlo teško ranjen. Pogođen je iz Češke Zbrojevke, to je popularni kostolomac, municija kalibar 5.56. To je dugo, tanko zrno. Čim dotakne kost, zrno se savine… Vrtjelo mu se unutra kroz cijelu stomačnu šupljinu, udarilo je u kralježnicu, vratilo se natrag. Izašlo mu je kod rebra, a izašao ispod pupka van. To je inače municija koja je zabranjena po Ženevskoj konvenciji”, precizno je objasnio Čaušić.

Zatim je opisao mučne detalje zločina kojima je bio svjedok:









Izboli ga 57 puta

“Kada su njih trojica ranjeni, ne možeš im pomagati jer si bez municije, a neprijatelj je već na 25 metara oko nas. Nemaš metka da ubiješ Slavka, da se ne muči… Neću previše pričati o tome jer to je jedno od najtežih iskustava što smo imali. Neprijatelji nam tu onda preuzimaju položaj. Slavka su izboli sa noževima 57 puta, tako nam je rekao patolog. Zato što je bio Slovenac i HOS-ovac, imao je oznake HOS-a. On, Miro Petrin i Davor Milaković su bili izbodeni na sve strane, a oči povađene ‘šarafcigerom’. Okupili smo se potom u bazi, uzeli smo pun kamion municije i vratili smo se natrag da zauzmemo natrag liniju i da vratimo naše mrtve. Uspjeli smo, navečer oko 10 sati zauzeli smo liniju, potjerali ‘martićevce’, potamanili ih i vratili smo naše dečke.”