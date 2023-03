SRBI IH UBILI I VRATILI U PLASTIČNIM VREĆAMA: Strašna smrt dvojice hrvatskih diverzanata

Na području Pokupske Slatine, prije 31 godinu poginuli su Mario Babić i engleski dragovoljac Anthony Mann Grant, pripadnici izvidničko-diverzantskog voda u sastavu 153. brigade HV-a koji je nosio naziv “Black Hawk”.

Kobna zasjeda

Ova grupa diverzanata sa noćnim prelascima na neprijateljsku stranu započela je još u ožujku 1992., no izviđanje je u noći s 22. na 23. ožujka krenulo po zlu. Naime, neprijatelj ih je dočekao u zasjedi:

“Trebalo je prijeći preko i uhvatiti jednog živog neprijatelja i dovesti ga na našu stranu Kupe. Podijelili smo se u tri grupe. U mojoj grupi bili smo Ivica Rostohar, ja i pokojni Kozelić Zlatko. U drugoj grupi su bili pokojni Damir Črnko-Brada, pokojni Darko Lisac-Foxy i Mario Babić-Foka. Treća grupa bili su David Australac i Grant Mann i još netko”, prisjeća se Miroslav Tonković za Domovinskirat.





Kazao je kako su se nakon toga razdvojili:

Vratili ih u plastičnim vrećama

“Nije prošlo 15-20 minuta, krenula je pucnjava. Tenkovi, minobacači i rafali iz svega živog. Ispalili su 20-ak rasvjetljavajućih raketa koje su padale padobranom. To je bilo kao dan, nije bilo druge, povlačenje, puzeći smo se nas trojica izvukli. Nakon 15-20 minuta dotrčali su Brada i Foxy koji su rekli da je Babić mrtav, da je dobio rafal. David je također dobio rafal u trbuh i njega smo teško ranjenog uspjeli prebaciti čamcem na drugu stranu Kupe i spasili smo ga. Nažalost, Grant je na mjestu ubijen, dobio je veliki kalibar u stražnju stranu glave. Babić i on su ostali s one strane, nikako nismo mogli do njihovih tijela jer su oni otvorili strašnu tenkovsku i topničku vatru.”

Nekoliko dana kasnije u Mošćenici je organizirana razmjena poginulih u kojoj su Hrvatskoj vojsci predana tijela Maria Babića i Anthonyja Grant Manna. Srbi su ih vratili u plastičnim vrećama, krvave dok je Hrvatska vojska njihove poginule vratila uređene i u sanducima.