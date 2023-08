Srbi dobili skoro 100 godina zatvora: Kada pročitate za koji zločin, pomislit ćete da je kazna blaga

Sud u Sarajevu osudio je pravomoćno sedmoricu Srba iz BiH na 91 godinu zatvora zbog ubojstva 20 nesrpskih civila koje su oteli iz vlaka kod Višegrada u istočnom dijelu BiH 1993. godine. Naoružani pripadnici vojske Republike Srpske su 27. veljače 1993. zaustavili vlak između Beograda i Bara i iz njega izveli 20 civila u mjestu Štrpcima kod Višegrada.

I posljednje obljetnice ovoga užasnog zločina, pisali smo o pripadnicima paravojne formacije “Osvetnici”, predvođenih Milanom Lukićem i Nebojšom Ranisavljevićem, koji su iz vlaka 671 na pruzi Beograd – Bar u mjestu Štrpci, oteli dvadeset nesretnih civila koje su potom ubili kod Višegradske Banje, na teritoriju Bosne i Hercegovine.

Otmica civila iz vlaka

Ovaj se zločin naziva “otmicom” iako tako uopće nije izgledalo. Zločinci su ljude u vlaku koji su zaustavili u Štrpcima legitimirali, te neke od njih počele izvoditi izvan vlaka. Nesretni ljudi se uopće nisu bunili jer su mislili da krvnici tragaju za nekom konkretnom osobom, no nije bilo tako. Oteti civili su odvezeni u selo Prelovo kod Višegrada, gdje su ih u osnovnoj školi postrojili, opljačkali a zatim tukli i mučili. Poslije toga, oteti putnici vezani su žicom, ubačeni u kamion, odvedeni u pravcu Višegrada i likvidirani u jednom selu nedaleko od Drine.





Među žrtvama je bilo 18 Bošnjaka i jedan Hrvat koji se pobunio protiv odvođenja putnika. Oteti civili bili su iz Prijepolja, Bjelog Polja, Beograda i Podgorice. Najstarija žrtva imala je 59, a najmlađa 16 godina.

“Koljite balije”

“Sve je bilo kao na filmu. Vlak je stao zbog crvenog signala na samom ulazu u tunel. Otmičari su bili uredno uniformirani, osim jednog koji je imao bradu i crnu šubaru sa kokardom. Kada su zatražili osobne karte, sve je sličilo na rutinski postupak i dok nisu počeli odvoditi ljude. Izgledalo je da nekog konkretnog traže. Bilo je komentara da traže njihove bjegunce, no postalo je jasno da su cilj Muslimani. Iz bifea je u majici kratkih rukava, iskočio na snijeg jedan od putnika vičući: ‘Koljite balije’. Najjezivije je bilo to što, u stvari, nije bilo nikakvog otimanja. Nitko se nije bunio, sve se odvijalo u zlokobnoj tišini. Sve to nije trajalo mnogo duže od pola sata. Začudo, vlak je nastavio put kao da se ništa nije dogodilo” , izjavio je jedan od očevidaca.

Do danas su pronađeni posmrtni ostaci samo četiri žrtve. Tijelo Halila Zupčevića pronađeno je krajem 2009. godine na obali jezera Perućac, oko 70 kilometara sjeverno od mjesta otmice, a posmrtni ostaci Rasima Ćorića, Jusufa Rastodera i Ilijaza Ličine nađeni su u istom jezeru godinu dana kasnije (2010.), dok se za ostalim žrtvama i dalje traga.