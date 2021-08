‘SRAMIT ĆE SE VAŠA DJECA!’ Najveću lekciju JNA dobila je od Vlade Gotovca

Autor: Snježana Vučković

Tog su tog kišnog 30. kolovoza 1991. godine tisuće ljudi stajale sve od govornice pred zagrebačkom Komandom 5. vojne oblasti pa do Šubićeve ulice. Zakrčen je bio promet, zapinjalo se u masi, ali brojne majke željele su se po svaku cijenu priključiti prosvjedu nazvanim Bedem ljubavi.

Skup koji su organizirale majke čiji su sinovi služili vojni rok u JNA, svojim je govorom za pamćenje tada “začinio” tadašnji predsjednik Matice hrvatske, pjesnik i političar Vlado Gotovac.

“Sramit će se vaša djeca…”

“Generali nemaju djecu ja vas uvjeravam, jer onaj koji tuđu djecu ubija, nema djece. Jer onaj tko tuđe majke ucviljuje, nema majke. Jer onaj tko ruši tuđe domove, nema doma. Umrijet će u pustoši svog mrtvog srca. Sramit će ih se njihova djeca, jer nisu im bili očevi. Sramit će ih se njihove žene, jer su bili ubojice tuđe djece. Sramit će ih se njihove obitelji, jer su uništavali tuđe obitelji”, govorio je tada Gotovac, jedan od prvih ljudi koji se u to doba usudio JNA staviti u kontekst srama.

“Znate li, dragi Zagrepčani, pred kojom zgradom mi ovdje stojimo? Pred Hrvatskim radišom podignutim zato da bi se mogli školovati siromašni hrvatski đaci, hrvatska sirotinja, da bi Hrvatska i tako napredovala i postala moderna nacija. Tu su zgradu sagradili zajedno najhrabriji i najsiromašniji Hrvati da bi Hrvatska bila dostojna Europe. A tko je sad u njoj? Posljednji čuvari komunizma! Ubojice hrvatskog naroda! I oni imaju obraza da, zaposjevši naše svete građevine, naše zadužbine, govore o svom posjedu u Hrvatskoj!”, govorio je srčano Gotovac budeći inat u hrvatskim majkama.

“Pustite nas na miru! Odlazite!”

Dodao je i ovo:

“Oni nam prijete da će na odlasku sve uzeti, sve odnijeti. Oni nam kažu da će iza sebe ostaviti samo pustoš. Pa mi znamo da će otići jedino s onim što će ukrasti, jer nikada ništa drugo nisu ni imali! Jer sve što imaju, sve što jedu, sve što piju, sve što oblače – sve je vaše! Vi to plaćate, vi za to radite, vi za to stradate! Oni će, prijete, uzeti sve. A pitam ja tu gospodu: gdje su i čime su stekli pravo na bogatstvo koje je Hrvatska stjecala tisuću godina? Koji su njihovi gradovi? Koji su njihovi dvorci? Koje su njihove palače? Neka slobodno uzmu sve što je njihovo. A mi dobro znamo da oni ništa nemaju! Oni se ne boje uništavanja jer se njima nema što uništiti! Zapamtite dobro: Sve što oni žele jest da nas izjednače sa sobom. Oni žele da budemo divlji kao oni, da budemo ubojice kao oni, da budemo bez ičega kao oni, da budemo bez morala kao oni, da sjedimo u tuđim domovima kao oni, da živimo u tuđim gradovima kao oni. Ali mi imamo svoje gradove, mi imamo svoju kulturu, mi imamo svoju domovinu, svoju naciju. Neka nas puste na miru! Neka odlaze odavde!”