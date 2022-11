SPEKTAKULARNA BITKA! JNA SPLIT NAPALA S BRODA KOJI SE ZVAO ‘SPLIT’: Veterani ratne mornarice opisali kako su ih ‘naprašili’

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Dana 15. studenog 2022. Udruga veterana Hrvatske ratne mornarice obilježava 31. obljetnicu obrane Grada Splita i razbijanja pomorske blokade Jadrana. Svečano obilježavanje započet će se 13. studenog u Grohotama na Šolti s početkom u 10 sati polaganjem vijenca i održavanjem Svete misa za sve stradale branitelje u Crkvi sv. Stjepana u Grohotama.

Centalno obilježavanje održat će se 15. studenog u Splitu s početkom u 9 sati polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća za poginule i umrle pripadnike HRM-a na braniteljskom groblju Lovrinac, a istoga dana predstavnici Općine Šolta i šoltanski branitelji položit će vijenac na spomenik Domovinskom ratu u 12.30 sati.

Prije točno trideset i jednu godinu, 15. studenog 1991. godine, Jugoslavenska ratna mornarica napala je grad Split. Diverzanti HRM su u večernjim satima 14.11.1991. godine izvršili napad na neprijateljski brod Mukos. Kao odmazdu za taj napad, sa brodova JRM počela je topnička paljba prema Milni i Stomorskoj. Istovremeno se pucalo i po Splitu iz neprijateljske luke Lora.





Udruga veterana Hrvatske ratne mornarice temeljito opisuje taj događaj:

JNA napala Split s broda koji je nosio ime Split

Ujutro, 15. studenog 1991. godine u svitanje dana, JRM je s brodova smještenih u Bračkom kanalu napala grad Split. Tog su jutra snage JRM-a cijevi topova okrenuli prema Dioklecijanovom gradu, gradu tisućljetne povijesti, želeći prije definitivnog odlaska nanijeti što više štete gradu i njegovim građanima. Da apsurd bude veći, neprijateljske granate ispaljivane su na Dioklecijanov grad s velikog patrolnog broda JRM, koji je nosio ime Split. Razorne granate u prvim satima borbe uzele su živote dvojice pomoraca, koji su poginuli na trajektu Vladimir Nazor. Topničke bitnice Hrvatske ratne mornarice uzvratile su paljbu i tada na otvorenoj sceni pred očima velikog broja Splićana, Bračana i Šoltana odvijao se spektakl u vidu prve prave pomorske bitke.

Kako je bitka odmicala postao je to praznik za oči i uši, trenutak ushićenja, radost za svakog pravog domoljuba. Do tada prepuni samopouzdanja i arogancije, zapovjednici brodova okreću krmu i daju se u bijeg zajedno s VPBR-31 Split, ponosom tadašnje jugomornarice. Nastojali su Bračkim, Neretljanskim i Korčulanskim kanalom izvući se nekažnjeno prema otoku Visu. No, da bi pravda bila zadovoljena, a pobjeda još blistavija pobrinuli su se topnici Pelješca, i Korčule i bjeguncima pripremili nezaboravan doček. Tako je samo razarač Split bježeći Korčulanskim kanalom bio pogođen od projektila topnika s Privale (otok Korčula) i tako oštećen se vukao prema otoku Visu. Od ostalih brodova koji su se tog dana i noći zatekli u Neretljanskom i Korčulanskom kanalu ukupno je 6 pogođeno a jedan je ostavljen nasukan u uvali Torac na otoku Hvaru.

Spektakularna bitka

Poraz, a osobito onaj prvi uvijek je i te kako bolan, zato neprijatelj kao ranjena zvijer angažirenjem i svog ratnog zrakoplovstva, pokušava uzvratiti udarac. Od četiri zrakoplova, koji se pojavljuju u prvom naletu, brački protuzrakoplovci obaraju dva zrakoplova koji padaju u more. Razbijanjem neprijateljskih pomorskih snaga i njihovim izbacivanjem iz međuotočkog područja, HRM je izvršila svoju operativno-strategijsku zadaću, odnosno oslobodila najveći dio našeg mora, obale i otoka, te umnogome preokrenula tijek rata. Od tada, a nadamo se više nikada, naša primorska mjesta, a poglavito otoke neće više mučiti pomorske blokade, a brodovi će slobodno ploviti hrvatskim Jadranom. Zbog svega iznesenog, Split i cijela Dalmacija imaju razloga s ponosom se sjećati tih dana.

Ali vrhunac svojih, ne samo sjećanja, već i dubokih ljudskih osjećaja moramo pokloniti onima, koji su svoje živote ugradili u sve naše pobjede. Do kraja rata na dalmatinskim i ostalim bojišnicama živote je ostavilo 66 pripadnika HRM.