SPECIJALAC KOJI JE ČOVIĆU REKAO ‘DOSTA’: Evo zašto je zahvalan četniku koji ga je ranio: ‘Njegov metak je još u meni’

Autor: s.v.

“Dok sam se ja kao dragovoljac za Hrvatsku borio u Kruševu, Dragan Čović izjašnjavao se ‘Jugoslavenom’ i potpisivao na ćirilici”, izjavio je u Bujici na Z1 televiziji ratni zapovjednik livnjanskih specijalaca Vladislav Berić, ratni vojni invalid koji je u nedjelju na Kupresu prekinuo svečanu akademiju povodom 25. obljetnice oslobođenja i “oprao” Dragana Čovića i Borjanu Krišto.

“Prvi mi je na istupu čestitao general Željko Glasnović,” rekao je Berić, uz napomenu da je primio na stotine čestitki hrvatskih branitelja iz svih naših krajeva.

“Na istup sam se odlučio posve slučajno, spontano “, prepričava Berić i dodaje:

“Razmišljao sam trebam li uopće ići tamo, jer nisam htio biti prisutan, zbog nekih osoba koje su došle… I inače je na svečanoj akademiji bilo vrlo malo branitelja, ljudi koji su oslobodili Kupres. Unutra je bilo najviše političara i uhljeba, a većina branitelja je ostala vani, iz istog razloga zbog kojega sam i ja bio ogorčen.

MOJA DVA SINA MORALA SU U NJEMAČKU, A NJIHOVA SE DJECA UHLJEBLJUJU!





“Nije samo da neki od njih nisu bili sa mnom na Kupresu ’94. godine, nego oni sada imaju čak i mirovine ratnih invalida, imaju odličja,” govori tužnu istinu heroj iz Livna, uz napomenu da na proslovu u Kupres nisu pozvani generali Matuzović, Dragičević, Obradović i Filipović, jer “nisu politički podobni”: – Pitao sam se gdje su?! A to su pravi dečki, pravi ljudi , pravi borci i njih nitko nije zvao. Oni smetaju vlasti!

“General Sopta je govorio kako treba raditi na skladnoj budućnosti za našu djecu i onda sam ja iskočio, jer ne mogu neke stvari progutati”, nastavio je Vladislav Berić:

“Rekao sam sve u oči i njemu i Borjani i Čoviću i cijeloj onoj družbi tamo! Moja dva sina morala su u Njemačku, jednog nisam mogao poslati na fakultet u Mostar, a njihova djeca se uhljebljuju i bahate”, nastavio je svoju priču ponosni hrvatski branitelj i otac četvero djece iz Livna, koji se kao dragovoljac u Hrvatsku vojsku javio još 1990., kada je imao samo 23 godine.

Bio je pripadnik 4. splitske brigade, branio je Kijevo i Kruševo, bio je pripadnik splitskih specijalaca BAT, a od ’93 zapovjedao Specijalnom policijom u Livnu. Sudjelovao je u operacijama ‘Zima ’94’., ‘Cincar’, oslobađanju Kupresa, operacijama ‘Skok 1’ i ‘Skok 2’, ‘Ljeto ’95’,’Oluja’, a na kraju rata, u rujnu 1995. za vrijeme operacije ‘Maestral’ ranjen je kod Jajca.

“Ranjen sam u blizini mjesta gdje je poginuo Andrija Matijaš Pauk. Išao sam na čelu specijalne jedinice, bilo nas je oko 80 momaka i uzimali smo selo za selom… Unutra nije bilo civila, nego su bili samo četnici. U jednom selu prije Jajaca napravili su nam stupicu, bili smo spremni na to, ali eto desilo se… Jedan je četnik izvirio s mitraljezom i pokosio me s 15 metara… Pokosio je i mog prijatelja Ljubu Puđu. Situaciju smo riješili za dvije, tri minute i sve je dobro završilo,” opisuje svoje ranjavanje Berić.

ZAHVALJUJEM ČETNIKU ŠTO ME JE RANIO, JER DANAS NE BIH IMAO OD ČEGA ŽIVJETI!

“Da je taj četnik živ, zahvalio bih mu što mi je osigurao mirovinu, inače danas ne bih mogao živjeti”, ogorčeno konstatira naš heroj, uz napomenu: – Njegov je metak još uvijek u meni!

Na pitanje što misli o aktualnom šefu HDZ-a BiH, ratni zapovjednik livanjskih specijalaca je odgovorio:

“Nema te stvari koja se Čoviću ne može zamjeriti! Istjerao je kompletno stanovništvo Hrvata iz BiH, pogotovo iz Livna i Tomislavgrada… Danas su ta mjesta ‘Sahara’. Mladost je otišla! Zvali su me dečki iz moje postrojbe, koji su u Njemačkoj i kažu ”Reci Bujancu da u Njemačkoj nisu samo djeca, nego da su otišle kompletne obitelji.” Ne iseljavaju djeca političara, nego djeca branitelja. Očito nekome smetamo… U BiH nemamo nikakve uvjete za život. Zaposliti se može samo rodbina, prijatelji i svi oni koji na glasovanju rade za političare. To je kao virus! U Herceg- bosanskoj županiji možete doći do posla ako ste član HDZ-a, rođak, kum – samo tako…

EVO KAKO HDZ BiH KRADE NA IZBORIMA!

Progovorio je i o izbornim krađama u BiH, te objasnio kako je moguće da Dragan Čović, unatoč svemu, dobiva izbore:

” To je uigrana mašinerija, kojoj je nemoguće izgubiti izbore. Razgranati su i imaju dobro razrađen sustav… Bio sam u izbornoj komisiji na jednom biračkom mjestu i pokušali su ukrasti glasove, a ja sam ih osobno spriječio! Dijelio sam glasačke listiće, a do mene je sjedio HDZ-ovac i potpisivao ljude koji uopće nisu izašli na izbore. Ispuni njihov listić i gotova stvar! Zvali su me na dogovor, da prijeđem preko toga… Odbio sam i onda je skoro došlo do tuče! Nisam im dao da kradu! A krali su za HDZ BiH. Vlast u Herceg-bosanskoj županiji nije formirana niti godinu dana nakon izbora, samo zato jer se HDZ Livna i Tomislavgrada ne mogu dogovoriti oko fotelja. A narod trpi.

U ratu se Berić svega nagledao, ali jedna mu je situacija ostala duboko u sjećanju:

“Kad su nas u Kruševu zamijenili momci iz Imotskog, dokopao sam se telefona i nazvao kući da javim majci i ocu da dolazim. Majka je plakala i nakon desetak minuta priče mi je rekla: ”Znaš šta ima novo? Sestra ti se udala!” Nisam bio na vjenčanju svoje sestre, jer mi je važnije bilo biti u Domovinskom ratu!

JUNAČKA POGIBIJA HOS-ovca DARIJA SALAPIĆA

Prisjetio se i akcije na Kupresu, te junačke pogibije HOS-ovca Darija Salapića – Beštije: – Imao sam osam ranjenih momaka, a bio je tu i jedan koji nam se priključio, iako nije bio specijalac – Salapić Dario. Išao je samo naprijed i prvi poginuo. Vrhunski borac, došao je kod nas bez šake, koju je ranije izgubio u akciji! Bio je pripadnik HOS-a, nadimak mu je bio Beštija, a kad je poginuo, imao je samo 25 godina… Mislim da je šaku izgubio u obrani Livna, od bombe. I nakon toga je i dalje išao, nismo ga mogli zaustaviti. Priključio se Specijalnoj policiji. Htio je ići s nama, jer je vidio da idemo u prodor i nije ga bilo moguće zaustaviti. Nažalost, poginuo je prvi dobivši metak u čelo.

Specijalna policija iz Livna tijekom rata je imala 35 ranjenih i četvoricu poginulih, uključujući Darija Salapića, pa je Berića naročito naljutila činjenica da Dragan Čović danas šuruje s onima koji su odgovorni za ranjavanja i smrt njegovih suboraca. Naročito sramotnim smatra što se u rujnu odustalo od proslave Dana oslobođenja Drvara i što je tamo dopušteno orgijanje Aleksandra Vučića i Milorada Dodika.

AKO ČOVIĆ NE VOLI HRVATSKE BRANITELJE, ONDA VOLI DRUGU STRANU!

Posebno je prokomentirao Vučićev govor u Drvaru: – Što jedan četnik može reći, osim toga što je rekao?! Dario Salapić je dobio metak od četnika s okupiranog Kupresa. Mi smo oslobađali Kupres, isto kao i Livno i Drvar i sva ostala mjesta…

“Čović ne bi odlazio Vučiću u Beograd i radio to što radi da ima imalo poštovanja prema braniteljima,” smatra Berić i podsjeća: ”On naprosto nema obzira prema braniteljima. Kakav je to čovjek koji se ’91. potpisivao ćirilicom?! Izjašnjavao se kao ‘Jugoslaven’! On da voli mene i branitelje?! Nema šanse. A ako ne voli branitelje, onda voli drugu stranu!”

Vladislav Berić smatra da ono što su ratnici oslobodili 90-ih, sada političari prodaju u miru. Žao mu je što hrvatske oružane snage nisu ušle u Banjaluku: – Bio sam gore, kada je zaustavljen ulazak u Banjaluku. Banjaluka je trebala biti zauzeta, ali su akciju zaustavili Amerikanci… Nedavno su izjavili da im je žao zbog toga. I meni je isto žao, žao mi je što nismo išli do Beograda!