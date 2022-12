SPC DOBILA ‘KONKURENCIJU!’ Pravoslavci u Hrvatskoj prvi put sami organiziraju proslavu Badnjaka: ‘Pozivamo predsjednika i premijera’

Autor: Dnevno.hr

Hrvatski branitelj pravoslavne vjeroispovijesti, bivši zatočenik srpskih logora i poznati vukovarski humanitarac Predrag Mišić Peđa, ove je godine osnovao Udrugu Hrvatski pravoslavni centar (UHPC) koja je u rekordnom roku okupila brojne članove.

Iako udruga u svom nazivu nosi predznak “pravoslavni”, Peđa je jasno naglasio kako su dobrodošli pripadnici svih nacija i vjera ali uz jedan uvjet: promicanje vrijednosti Domovinskog rata i smatranje Hrvatske kao jedine, matične države. Zbog humanitarnog karaktera ove udruge, kao i želje da se napravi iskorak u kojem bi pravoslavci iz Hrvatske mimo SPC-a pronašli svoje “mjesto pod suncem”, najviše članova UHPCA-a čine pripadnici katoličke vjeroispovijesti.

Prvi put do sada: Pravoslavni Badnjak u organizaciji domoljuba

Zbog naglog “uzleta” ove jedinstvene udruge, Mišić je odlučio povući potez koji se u Hrvatskoj do sada nije dogodio:





“Organizirao sam proslavu pravoslavnog Badnjaka koja će se 06. siječnja 2023. godine održati na Kaptolu u zagrebačkoj kavani Lav. Do sada je to radila isključivo Srpska pravoslavna crkva, no hrvatski pravoslavci sada imaju alternativu. Jednako tako, alternativu imaju i političari kao i brojne osobe iz javnog, društvenog života koji su do sada ‘lomili česnicu’ isključivo u organizaciji i na poziv SPC-a”, kaže Mišić koji trenutačno šalje desetke pozivnica na adrese hrvatskog predsjednika, premijera, ministara, brojnih javnih osoba i svih medija.

“Uz dužno poštovanje SPC-u, ali pravoslavni Hrvati trebaju izbor”

“Uz dužno poštovanje svim crkvama, pa tako i Srpskoj pravoslavnoj crkvi koja je do sada bila jedini i suvereni predstavnik pravoslavnih vjernika u Hrvatskoj, ovim domjenkom svojim pravoslavnim sugrađanima predstavit će se mogućnost izbora kojeg do sada nisu imali. Ova udruga, osim promicanja tradicionalnih i domoljubnih vredota, kao i onih proizašlih iz Domovinskog rata, ima snažan predznak humanitarne udruge koja je u svom kratkom postojanju pokazala iznimnu uspješnost u pomaganju potrebitim sugrađanima, ne gledajući pritom na vjersku, nacionalnu ili bilo kakvu drugu pripadnost”, kaže Mišić i podvlači da su “humanost, poštivanje činjenice da je Hrvatska nastala na temeljima Domovinskog rata, domoljubnost i privrženost Domovini, jedini su uvjeti koje moraju ispunjavati članovi naše udruge, a koja je iz dana u dan sve veća i veća.