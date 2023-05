LOGORAŠI ŠOKIRANI, ‘NEMA RASPRAVE, TO JE ON!’ Osumnjičeni Medić im poručuje: ‘Ja nisam taj Medić koji vas je zlostavljao’

U Osijeku je održana druga rasprava na suđenju za ratni zločin majoru pravne službe JNA, Vojislavu Mediću (66) iz Beograda. Njega se tereti da je od sredine studenoga 1991. do 14. kolovoza 1992. godine u logorima Stajićevo, te u Sremskoj Mitrovici i Nišu počinio ratni zločin nad zarobljenim hrvatskim braniteljima Vukovara.

Obrana se temelji na tezi zamjene identifikacije

Podsjetimo, Medić je uhićen prije godinu dana prilikom dolaska iz Srbije i ulaska u Hrvatsku na graničnom prijelazu Tovarnik, a taj su čin najviše proslavljali bivši logoraši koji su, tvrde, dobro upoznali okrutnost “kapetana Medića” koji je u logorima bio zadužen za ispitivanja.

Međutim, bivši logoraši koji su se pojavili kao svjedoci, na ročištu su bili neugodno iznenađeni kada se osumnjičeni Vojislav Medić izjasnio potpuno nedužnim te je zajedno sa svojom obranom izjavio kako on “uopće nije taj Medić”. Obrana je na sudu iznijela da Vojislav Medić nikada nije bio u logoru Stajićevo, kao i da nikada nije bio u Vukovaru tijekom ljeta 1991. godine, iako su svjedoci na sudu tvrdili kako su ga viđali u tom gradu tijekom srpnja.





Mladen Roguljić, vukovarski branitelj i zatočenik srpskih koncentracijskih logora na kraju svoga svjedočenja šokirano je pitao: “Meni sad nije jasno što vi pričate. Je l‘ vi meni kažete da on mene nije ispitivao?”

Još jedan od bivših logoraša koji je bio na identifikaciji je i saborski zastupnik Stipo Mlinarić – Ćipe:

“Nema rasprave, on je major KOS-a koji nas je tukao”

“To je on, uopće nema rasprave. Lice osobe koja vas sustavno maltretira usječe vam se u mozak i prepoznali bi ga među pet tisuća drugih lica.”

Ćipe dodaje kako su Medića prepoznali svi bivši logoraši koji su na identifikaciju dolazili u grupama po njih četiri do pet:

“Upravo kada sam ja došao na red za prepoznavanje, Medić je iskoristio svoje zakonsko pravo i odbio je izaći, no ja sam ga svejedno vidio u sudnici i odmah prepoznao.”

Obrana koja se temelji na tezi zamjene identiteta, Mlinarića – ne zabrinjava:









“Nisam uopće frustriran jer znam da se ne može izvući. Obrana sada tvrdi kako je nemoguće da je Medić u srpnju 1991. bio u Vukovaru, no on se niti ne tereti za zločin iz tog perioda, već za zločin pri ispitivanjima u logoru Stajićevo. Dakle, nakon pada grada. Oni su se uhvatili za taj podatak, iako je on potpuno nebitan. Ali, to im ne može proći. On je bio major KOS-a koji je premlaćivao ljude.”

“Fino i školovano je tukao”

Jedan od branitelja koji je prošao Medićevu torturu je hrvatski branitelj Zlatan Bašić. On nam je odbio komentirati razvoj situacije na suđenju jer je, kako kaže, “kao svjedok uključen u obranu”, pa stoga nije siguran smije li iznositi javne komentare.

No, Bašić je prije godinu dana nakon uhićenja Vojislava Medića s nama podijelio svoja iskustva iz logora:









“Doveo bi nas u sobu, svakog u svoj ćošak, on kaže datum, a mi pišemo šta je bilo taj dan. Ako ne bi bio zadovoljan napisanim, opleo bi po nama. Fino i školovano je tukao, neki tanki pendrek i po tabanima i lijevoj ruci. Kada je Božo Kelava umro od batina, to nam je on rekao.”

Ipak, Medić i njegova obrana negiraju sve iskaze, tvrde da su svjedočenja četvorice bivših zatočenika lažna, a protiv njih su digli i kaznene prijave. Ustraju na spisima koji “dokazuju da Medić u inkriminirano vrijeme nije bio u Vukovaru niti u logorima, nego je radio svoj posao na Vojnom sudu u Beogradu.‘‘