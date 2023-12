Šokantna Benetton reklama: Na plakatu krvava uniforma ubijenog branitelja Marinka

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Zarina šok kampanja za jakne iz kolekcije “The Jacket” reklamnim fotografijama razbjesnila je ljude diljem svijeta. Naime, manekenka odjevena u odjeću iz Zarine nove kolekcije okružena je lutkama bez udova, a jednu takvu zamotanu u bijeli najlon drži u rukama…

Mnogi su instiktivno zaključili kako je Zara aludirala na ubijenu palestinsku djecu iz Gaze koja se jednako tako zamataju u bijelo platno, a neki su u pozadini primjetili i crtež nalik na kartu Palestine.

Udar na emocije potrošača

Iz Zare su sve nazvali nesporazumom uz tvrdnju da je kampanja osmišljena prije rata u Palestini, no ipak su se ispričali, a na kraju i povukli sporne fotografije. Ipak, treba napomenuti kako šokantne modne kampanje nisu novost. Njihov cilj je izazivanje najsnažnijih emocija poput tuge, ljutnje, suosjećanja, sreće i slično.

Jedna od onih koja je sablaznila svijet bila je reklama modnog brenda Benetton koji je na reklamnom plakatu objavio fotografiju krvave uniforme ubijenog pripadnika HVO-a. Riječ je o Marinku Gagri koji je nastradao tijekom borbe u BiH, a priča o tome kako je baš on dospio ja jumbo plakate diljem svijeta – vrlo je zanimljiva.

Benetton se reklamirao krvavom uniformom

Naime, Marinkov otac je nakon smrti svoga 30-godišnjeg sina odlučio na neki način svijetu poslati antiratnu poruku. “Ja, Gojko Gagro, otac Marinka Gagra, volio bih da se ime moga sina i sve što ostane od njega koristi u ime mira protiv rata”, napisao je nesretni otac i priložio nekoliko fotografija, te poslao u Crveni križ.

Nije sasvim poznato kako su pismo i fotografije dospjeli u ruke Oliviera Toscanija, kontraverznog marketinškog stručnjaka u Benettonu koji je i prije korištenja ubijenog branitelja u reklamne svrhe bio razlogom brojnih bojkota ove kompanije, ali je poznato da u ovom oglašavanju – nije bio potpuno iskren.

Iskoristili dobre namjere oca pokojnog Marinka

Vidjevši reklamu krvave uniforme na reklamnom panou – Gojko Gagro kazao je kako riječi ispisane na njoj jesu njegove, no da to nije uniforma njegova sina. Ispričao je kako je Marinkova odjeća spaljena u bolnici, te kako je on poslao samo pismo i neke fotografije koje nemaju veze sa odjećom u kojoj je njegov sin ubijen.

Osim toga, dodao je, njegov je sin bio upucan u glavu, a na Benetton reklami je majica s rupom na prsištu. U svakom slučaju, ova besramna reklama modne kuće Benetton rezultirala je bojkotom tog brenda, prosvjedima i napadima na njihove trgovine.