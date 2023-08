Šok intervju s pokojnim Pukanićem: ‘Gotovina je žrtva HDZ-a, nikada nije trebao biti u Haagu’

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Mnoge su istine već odavno izrečene, no kako vrijeme prolazi, njihova važnost sve više dobiva na značaju. Istina od sudbini generala Ante Gotovine u vrijeme bijega zbog haške optužnice još uvijek nije kristalno jasna, a o njoj je svojedobno najkonkretnije govorio pokojni urednik hrvatskog tjednika Nacionala Ivo Pukanić.

Život Ive Pukanića okončan je uslijed atentata pri čemu je ovaj istraživački novinar poginuo od podmetnute bombe, no prethodno je pobirao nagrade za svoj rad, a posebno se pamti nagrada za intervju koji je odradio sa Gotovinom koji je u tom periodu bio na nepoznatoj lokaciji.

Sve ispričao kod Stankovića

Iste godine, Pukanića je u svojoj emisiji Nu2 ugostio Aleksandar Stanković kada je kopletna hrvatska javnost imala priliku čuti priču o sastanku s Gotovinom koja je u svim dijelovima podsjećala na kriminalistički film.





Najprije je kazao kako mu je jednog dana portir dao kuvertu u kojoj je pisalo da određenog dana, određenog sata, mora biti u određenom gradu u određenoj rent a car agenciji, kako bi se sreo s čovjekom koji mu može omogućiti kontakt s generalom Gotovinom:

“Bio sam vrlo nervozan tog trenutka kad sam tražio kuvertu na ime tog određenog čovjeka, a ovaj mrtav hladan izvadi i stavi pred mene kuvertu u kojoj je bio i mobitel i jedno malo pisamce u kojem je pisalo da odmah po izlasku iz rent a car agencije, uključim mobitel. Odveli su me do mog automobila, sjeo sam u unutra i uključio telefon. Skinut mu je bio PIN, nisam ga trebao upisivati. Nakon 5 minuta zazvonio je telefon i čovjek na engleskom jeziku mi je, bez ikakvog objašnjenja, rekao samo da uhvatim smjer taj i taj”.

Kao u kriminalističkom filmu

Kazao je kako su ga oko dva sata “vozali naokolo”, no da je cijelo vrijeme bio na vezi sa istim čovjekom koji ga je u tom periodu nazvao oko 20 puta:

“Rekao je da stanem kraj nekog hotela, stao sam, ništa se ne događa, sjedim u autu 10 minuta, izađem van, gledam uokolo, ljudi sjede na terasi, pijuckaju… Naslonim se na auto, kad odjednom čujem ‘Puki, gdje si?’ Pogledam, okrenem se, ne vidim nikoga i u tom trenutku okrene se meni leđima okrenut čovjek, kad ono, general Gotovina. Ja očekivao nekog čovjeka za vezu, kad ono general Gotovina. Kažem ‘Svaka ti čast, što si se dobro maskirao u Antu Gotovinu’, a on se počeo smijati, pio je kavu i pušio je Crveni Marlboro. Popio sam Coca-Colu s njim i otišli smo do hotelske sobe, tamo smo razgovarali 3 sata i 20 minuta. Nakon toga smo se poslikali i on je rekao ‘molim te ostani ovdje 5 minuta dok ja izađem”.

“Tuđman se bojao da će završiti u Haagu”

Na koncu, Pukanić je zaključio kako je Gotovina bio “žrtva HDZ-ove vlasti”.









“Da je njemu bilo omogućeno, a nije zbog neke državne politike koja je štitila Franju Tuđmana jer je on bio u paranoji da će završiti u Haagu… General Gotovina je trebao 1998. godine najnormalnije razgovarati s haaškim istražiteljima… To je njemu bilo zabranjeno. Da mu je to HDZ dopustio, odnosno, jedna grupa unutar HDZ-a, da ne generaliziramo, general Gotovina nikada ne bi bio optužen za ratne zločine u Haagu.”