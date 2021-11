SNIMAO RUŠENJE STAROG MOSTA I PLAKAO: ‘Gledam i ne mogu vjerovati što snimam’

Autor: Snježana Vučković

Stari most bio je simbol Mostara, remek-djelo osmanske arhitekture na Balkanu i jedan od najvrednijih kulturno-povijesnih spomenika u svijetu kojega je 1566. godine dao sagraditi Sulejman Veličanstveni. Sve do 9. studenog 1993. bio je ponos Mostaraca koji je zbog ljepote i trajnosti oduzimao dah slučajnim prolaznicima.

Stari most postao je žrtvom rata čije “ubojstvo” do danas niti bošnjačka, a niti hrvatska snaga koje su tada bile u sukobu nisu otvoreno priznale, pa je tako do danas, unatoč oslobađajućoj presudi koja je zaključila da je most bio vojni cilj, Stari most ostao otvorena rak rana i prijeporno pitanje građana Mostara.

No, Haag bi bio u popriličnoj nevolji da nije bilo jedine snimke koja je svjedočila o trenucima razaranja mosta.

“Vidim ja, ali mozak ne prihvaća”

Nedžad Kasumović koji je u to vrijeme bio pripadnik 4. korpusa Armije RBiH, bio je srećom dovoljno hrabar i pribran da upali svoju kameru i tako se upiše u povijest kao čovjek koji je jedini, pod kišom granata uspio snimiti raketiranje mosta.

Iste večeri, dao je intervju za tadašnji Ratni studio Mostar.

“Gledam ja lapci otpadaju od mosta, gledam na lijevo oko, ne mogu vjerovati što snimam. Vidim ja to, ali mozak ne može prihvatiti. Jednostavno ni sam ne vjerujem i ne shvaćam”, govorio je plačnim glasom u eter, promrzao i bos.

Kasumovićeva kamera danas je izložena u mostarskom muzeju.