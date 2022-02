SMRT NAJMLAĐEG: Tomislav je pobjegao iz ‘maršalke’, pa poginuo u zasjedi

Autor: S.V.

Posljednji dan siječnja 1992. godine za istarske dragovoljce na ličkoj bojišnici bio je koban.

Prvi kamion u koloni koji je prevozio pripadnike 3. satnije, aktivirao je protutenkovsku minu od koje je smrtno nastradao vozač iz 111. brigade Vladimir Mikuličić (33), a od neprijateljske paljbe poginuo je najmlađi pripadnik satnije Tomislav Brstilo (18), donosi Glas Istre.

Mina, pa pucnjava iz zasjede

Nakon eksplozije mine, kolonu je neprijateljska zasjeda zasula paljbom iz pješačkog naoružanja i snajpera, što je izazvalo dodatno iznenađenje i strah.

Roberto Fabris, zapovjednik 3. satnije, ovaj tragičan događaj opisao je u knjizi “Istra u Domovinskom ratu”:

“U dugom zavoju kamion je naletio na minu i odletio u zrak. Sreća u nesreći što je od eksplozije odletio udesno i nagnuo na bok. Da se nagnuo na drugu stranu prema napadačima, svi bi poginuli. Oni u kamionu brzo su reagirali, razrezali ceradu i poiskakali vani. Svi smo iz ostalih kamiona i vozila odmah izašli iz vozila. Znam da sam u jednom trenutku vikao da prekinu s paljbom jer smo vidjeli da je neprijatelj iz zasjede već počeo bježati. Neki su pucali nasumično, iz straha, panike. I stvarno, prestali su pucati. Radomir Galant, zapovjednik voda iz kamiona koji je naletio na minu, bio je na mjestu suvozača i ispao je kroz vrata na zemlju, drugi suvozač koji je sjedio u sredini izletio je kroz šoferšajbu jedno par metara, bio je sav crn. Kao crnac je bauljao prema nama. Vjerojatno od šoka nije ni znao što se dešava, povukli smo ga dolje u zaklon. Meni je ostao u sjećanju vozač iz 111. brigade, dečko je pružao ruku prema meni, na nekih dva, tri metara od mene, a donjeg dijela tijela nema. Šok. A poslije sam saznao da je mijenjao kuma, da nije on trebao voziti, nego kum, ali da je ovaj rekao kako je umoran, pa ga je zamijenio.

“Gdje baš najmlađi da pogine”

U nastavku se prisjetio i najmlađeg Tomislava:

” Tu je poginuo naš Tomislav Brstilo, bio je najmlađi pripadnik satnije. Imao je 18 godina. Bio je inače dosluženik. Ja sam imao jedno šest dosluženika, mladih, a samo on je išao s nama u Liku. Poslije sam se grizao. Pobjegao je iz Maršalke u Zagrebu i prijavio se kod nas. Jako sam se grizao, bilo mi je teško. Gdje najmlađi da pogine, zašto sam ga uopće poveo sa sobom? To me grizlo do razgovora s njegovom majkom koja je rekla da je on živio za to. Prvi dan prvih deset sati ratišta i ti već izgubiš čovjeka.”

Istarska, 119. brigada HV-a danas čuva uspomenu na sedam poginulih pripadnika koji su dali živote za domovinu: Tomislava Brstila (4. rujna 1973. – 31. siječnja 1992.), Dušana Bulešića (17. siječnja 1951. – 10. studenog 1991.), Marijana Vinkovića (24. kolovoza 1949. – 10. studenog 1991.), Damira Meaškog (20. prosinca 1971. – 15. studenog 1991.), Nenada Kalčića (21. prosinca 1965. – 20. travnja 1991.), Bajra Draginovića 26. ožujka 1951. – 28. srpnja 1992.) i Slavka Cindrića (11. srpnja 1954. – 29. listopada 1993.), te osamdeset ranjenih i oboljelih.