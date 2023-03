SMRT MALOG BEĆARA! Vojničini presudilo osam metaka: Dejanova sestra ispričala bolnu priču

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Osam rafalnih metaka u posljednjoj bitci Tigrova na Južnom bojištu, ugasilo je život heroju Domovinskog rata, Dejanu Hrčeku. Ovaj veliki ratnik poginuo je 7. ožujka 1993. u neprijateljskom napadu na brdo Timor.

“Nitko od nas nije u prvi trenutak vjerovao da bi to mogla biti istina. Kada me tata nazvao i rekao da nema Deje, ja sam htjela razumjeti da je nestao pa sam panično zvala sve moguće kontakte da saznam nešto više. Ali od istine ne možeš pobjeći. U tih 2-3 sata sam shvatila da je to istina. Njegovi dečki su ga skinuli s Timora i donijeli u Dubrovačku bolnicu odakle je avionom uz vojni ispraćaj stigao u Zagreb. Zajedno s još pet momaka poginulih na Maslenici dovezen je kući 9. ožujka u večernjim satima. Njegovi dečki su ga dopratili i ispričali su nam što se dogodilo. Bili su nam tada velika utjeha. Sahranjen je 10. ožujka u 15 sati na mjesnom groblju, odmah ispod središnjeg križa”, ispričala je njegova sestra Dubravka za Domovinskirat.

Nitko ga nije mogao spriječiti da ode u rat

Dejan je rođen 27. travnja 1972. godine u Štitaru kraj Županje. Odrastao je sa starijim sestrama Renatom i Dubravkom u školskom stanu preko puta seoske škole u kojoj su mama Marija i otac Vladimir radili kao nastavnici. To mu je poprilično odredilo djetinjstvo koje je uglavnom provodio na školskom igralištu. Igrao je nogomet za školske timove, ali i za lokalne nogometne klubove, a bio je izvrstan u atletici, pa je tako često donosio pobjedničke medalje.





U rujnu 1991. krenuo je u 4. razred, no istovremeno Vinkovci postaju sve češća meta neprijateljskog topništva. Dejan to nije mogao mirno promatrati. Samo je jednoga dana svojoj sestri koja je živjela u Zagrebu banuo na vrata s čvrstom odlukom:

“Razumjela sam njegovu potrebu jer smo tako odgajani, biti zajedno sa svojim ljudima i odani domovini. A opet, negdje duboko sakrivena je bila i želja da ga poštedim rata. Kako Dejan nije odustajao od svoje želje da se uključi u obranu upoznala sam ga s dr. Nolom koji ga je uputio da se ode prijaviti u brigadu u Planinarski dom ‘Tomislavac’. Nakon toga potpisuje ugovor i u studenom 1991. postaje pripadnik ‘Tigrova’.

“Donosio je mirise rata”

Bio je to Dejanov početak ratnog puta koji bi prekidao kratkim posjetama sestri. Ona pamti “mirise rata” koje je donosio sa sobom:

“Nikada neću zaboraviti miris uniforme, taj kiselkasti miris baruta. I nikad neću zaboraviti tu promjenu u njemu. Naš dječak postao je iscrpljeni ratnik. Jeo je malo, spavao malo, a pogled je postao dalek i zamišljen. Nije pričao o ratu. Nije nas želio opteretiti i nije nam želio otkriti u kakvoj je opasnosti.”

Na prvoj crti obrane Novske, u Starom Grabovcu, Dejan je ranjen gelerom u glavu, a u proljeće 1992. godine 1. gardijska brigada odlazi na Južno bojište. Dejan je kao pripadnik 6. bojne Tigrova sudjelovao u svim operacijama na tom bojištu – od deblokade Dubrovnika do oslobađanja Konavala. Već u prvim akcijama Dejan je ranjen u koljeno.

I dok je većina Tigrova već prebačena na Velebit, s obzirom na to da su zadaće na jugu uspješno ostvarili, Dejan je ostao na jugu s pripadnicima novoustrojene 1. bojne. Ondje je izgubio život na brdu Timor u zaleđu Cavtata…