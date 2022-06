SLUŠALA KAKO SE ČETNICI DOGOVARAJU TKO ĆE JE UBITI! ‘Ajde ti, ja imam samo četiri metka!’, ‘Pa, onda je zakolji!’: Matija preživjela pucanj u glavu, sve ispričala

Autor: N.K

“Metak mi je prošao iznad desnog uha pa prema ustima. Bradonja mi je prije pucnja izbio sve zube”, ispričala je svojevremeno svjedokinja jednog od najgnjusnijih ratnih zločina koji su počinili pobunjeni Srbi u selu Rodaljice kod Benkovca u lipnju 1992. godine.

Unatoč prisutnosti UNPROFOR-a, na posebno okrutan način tada su ubili Mariju Šunić (60), Milku Grgas (55), i bračni par Grgicu Šunić (56) i Luku Šunić. Svi su likvidirani hicima iz vatrenog oružja, osim Luke Šunjića kojeg su zaklali.

Matija Šunić je preživjela i kasnije je prepoznala dvojicu od trojice počinitelja. Doznalo se kako je riječ o Stevi Ivanišević i Nebojši Baljak, djelatnicima benkovačke milicije.





Dogovarali se tko će je ubiti

“Mene su poveli govoreći mi da idem na miliciju, a prethodno me je bradonja udario. Dok su me vodili prema crkvi, Ivanišević i Baljak išli su malo naprijed, a došavši do crkve ja sam se okrenula. Bradonja mi je cijelo vrijeme držao pištolj uperen u potiljak i pitao me što se obatireš. Nečim me je udario i ja sam pala, i kada sam došla k sebi čula sam Ivaniševića kako govori ‘ajmo je nosit’. Onaj Todin je rekao ‘teška je tko će to nositi’. Ivanišević je rekao ‘onda je zakolji’, a ovaj Todin govorio je da nema noža da ga je bacio, jer sam ja vidjela kad je bacio svoj nož kojeg je uzeo iz moje kuhinje u grmlje mog djevera.

Jedan od njih trojice je repetirao pištolj dok je drugi rekao ‘ajde je ti ubij ja nemam nego 4 metka’. Poslije se ničeg ne sjećam osim da sam čula pucanj. Probudila sam se i vidjela da sam ranjena. Metak mi je prošao iznad desnog uha pa prema ustima. Bradonja mi je prije pucnja izbio sve zube. Tek sutra sam dospjela u bolnicu u Knin i tamo sam liječena čitav jedan mjesec,“ posvjedočila je Matija Šunić.

Monstrumi Stevo Ivanišević i Nebojša Baljak su zbog ovog zločina privedeni u kninski zatvor, no nakon nekoliko dana pušteni su na slobodu. Županijski sud u Zadru obojicu je 1996. godine u odsustvu osudio na 20 godina zatvora zbog zločina u Rodaljicama te ubojstva civila Nikole Žilića u Podgrađu.