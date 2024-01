Slovenci su Hrvatima očitali lekciju o ratovanju, ali i dalje se spominje nešto neoprostivo

Na današnji dan, 23. siječnja 1990. godine, slovenski komunisti potpuno su “zamrzli” odnose sa SKJ čime su jasno dali do znanja da se sa jugoslavenskom politikom više ne slažu. Bio je to prvi korak Republike Slovenije ka osamostaljenju pri čemu su, sudeći po onome što je uslijedilo, bili prilično sigurni da njihovo otcjepljenje neće proći bez rata.

Iako je rat između JNA i Slovenije trajao svega desetak dana, iz njega se moglo vidjeti da su Slovenci pomno promislili o svakom potezu. Ipak, tijekom kratkotrajnog, ali vrlo žustrog okršaja – sjenu na njihovu pobjedu bacio je vrlo ružan događaj zbog kojeg njihovi “teritorijalci” nikada nisu odgovarali.

Sve je započelo kada je JNA 26. i 27. lipnja 1991. godine krenula u preuzimanje graničnih prijelaze s Italijom, Austrijom i slovenskom granicom s Mađarskom radi “uspostavljanja graničnog režima i zaštite integriteta zemlje.”

Dobra taktika Sovenaca

Jedinice 13. korpusa JNA krenule su iz vojarne u Ilirskoj Bistrici prema talijansko-slovenskoj granici, a predvodio ih je general Marjan Čad praćen s 350 vojnika, 11 tenkova, pet oklopnih transportera i šest protuoklopnih oruđa bez odobrenja generala Konrada Kolšeka, tada zapovjednika 5. armijske oblasti. Međutim, odobrenje iz Beograda nije stizalo, zbog čega je vojska bila suzdržana.

Tenkove koji su iz vojarna u Hrvatskoj krenuli na Sloveniju pokušali su zaustaviti hrvatski civili koji su prosvjedovali. Zagrepčani nisu imali nikakvo oružje, osim priručno pripravljenih sredstava poput Molotovljevih koktela kojima su napali tenkovske postrojbe po izlasku iz vojarne “Maršal Tito” i krenule prema Sloveniji, pri čemu ih je nekoliko i zapaljeno. Sjeverni dijelovi Hrvatske nisu mirovali, no posebno su reagirali u Međimurju. Narod je izašao na ceste i mostove radi sprječavanja postrojbi JNA koje su krenule iz Varaždina ka Sloveniji.

Iako Hrvati nisu uspjeli spriječiti JNA u njihovom naumu, Slovenci su tu veliku vojsku spremno dočekali. Taktički, slovenski TO odsjekao je JNA od njezinih izvora i vojarni, slično kao što su napravili i partizani. Naime, iako je slovenska TO trebala biti razoružana na isti način kao i hrvatska, njihova policija i službe sigurnosti bile su mnogo pripremljenije za velikosrpske pretenzije te su Slovenci ranije većinu skladišta s opremom i naoružanjem stavili pod nadzor.

Duplo više žrtava na strani JNA

U nedostatku topništva, JNA se nije dobro snalazila tako da su slovenske TO odsjekle kolone vozila i podigli prepreke kako bi spriječili daljnju invaziju. Političari u Ljubljani računali su s tim da JNA neće htjeti rat na dugo razdoblje, što se pokazalo točnim jer je Beograd htio usmjeriti svoje snage protiv Hrvatske, te se nije htio boriti na dvjema bojišnicama.









Do ponoći 27. lipnja JNA je zauzela sve granične prijelaze na talijansko-slovenskoj granici, skoro sve prijelaze na austrijskoj granici i nove prijelaze uspostavljene duž slovenske granice s Hrvatskom. A onda je započeo pakao u kojem je JNA imala 44 do 65 poginulih vojnika, izgubila je 31 tenk i 230 borbenih vozila, a Fond za humanitarno pravo navodi da su u ratu poginula 23 državljana Srbije, dok je slovenska strana imala 16 poginulih vojnika i 6 civila.

Iako je sa slovenske strane sve teklo po planu, njihove su snage 2. srpnja navodno počinile ratni zločin, no to nikada nije dokazano jer se nikada nisu pokrenuli sudski procesi. Tako do danas pred slovenskim, ali niti međunarodnim sudom u Haagu, nitko nije odgovarao za zločin na graničnom prijelazu Holmec gdje su se sa bijelom plahtom u rukama pokušali predati 18-godišnji redovni vojnici JNA.









Slovenci počinili prvi ratni zločin?

Milan Kučan koji je 2003. godine pred Međunarodnom sudu za ratne zločine svjedočio protiv Miloševića nije očekivao da će tadašnji predsjednik Srbije Sloveniju optužiti za isto. Sudu je kao dokaz ponudio tzv. “bijelu knjigu” kao dokaz o zločinima slovenskih snaga. Kučan je “bijelu knjigu” odbacio kao propagandnu brošuru JNA, a raspravno vijeće taj dokument nije prihvatilo.

Unutar “bijele knjige” bio je dokumentiran slučaj na slovensko-austrijskom prijelazu Holmec koji je snimila austrijska televizija ORF. Na njemu su prikazani vojnici JNA koji se nalaze u ostatku nekadašnje granične postaje, kako se predaju pokazujući bijelu plahtu. Nakon toga, sa suprotne strane se čuju hici, zatim jauci, vojnici padaju.

Slučaj trojice mladih vojnika JNA svojedobno je otvorila ravnateljica Helsinškog monitoringa za ljudska prava Neva Miklavčič Predan. Ona je prva osoba koja je na glas izgovorila da su pripadnici TO Slovenije počinili ratni zločin za koji je kazala da je to “prvi dokumentirani ratni zločin na području bivše Jugoslavije”. Nakon ove njezine izjave, slovensko je tužiteljstvo protiv nje pokrenulo sudski postupak.

Pucanje u ranjenog vojnika

Josip Birkić iz Semeljaca kraj Đakova imao je 1991. godine 18 godina i služio je JNA u Sloveniji. Teško je stradao u zapaljenom tenku 28. lipnja 1991. godine kada je slovenska Teritorijalna obrana pucala po njegovom i još tri tenka na talijansko-slovenskoj granici Rožna Dolina, Nova Gorica, koji su tamo stajali bez ikakve nakane da borbeno djeluju.

Birkić je sve opisao u pismu, koje je ovjerio kod javnog bilježnika, priložio medicinsku dokumentaciju i poslao ga Slovenskom helsinškom odboru. “Kad sam izašao iz tenka, na meni su gorjele hlače i košulja, pa sam legao na pod da se ugasim, a Slovenci su pucali po meni, pa sam s uzdignutim rukama, sa kojih mi je visjela opečena koža, potrčao iza jedne zgrade gdje su se već bila sakrila dvojica drugih vojnika, da bi nakon nekoliko trenutaka teritorijalci ponovo zapucali po nama i tom su prilikom jednog vojnika pogodili u prsa i on je nakon nekoliko minuta umro pred mojim očima.”

On je ostao trajni invalid, do sad nije uspio ostvariti nikakva prava jer se tretira kao “ničiji”, pa je preko hrvatskog Državnog odvjetništva odlučio tužiti slovensku državu. “Mislim da je počinjen veliki zločin prema meni i mojim kolegama od strane Teritorijalne obrane Slovenije, za koji do sada nitko nije odgovarao, a trebao bi.”