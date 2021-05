SLAVNIM ‘GROMOVIMA’ U ČAST: Otvorena izložba ratnih fotografija elitne brigade

Autor: S.V.

U povodu obilježavanja 30. obljetnice ustrojavanja 2. gardijske brigade „Gromovi“, jučer je u predvorju Gradske uprave zamjenica gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika Grada Zagreba dr. sc. Jelena Pavičić Vukičević otvorila Izložbu fotografija ratnog puta ove slavne postrojbe, objavljeno je na stranicama Grada Zagreba.

“Fotodokumentacija je memorija jednog vremena i iznimno je važna za sve one koji o Domovinskom ratu žele znati više. Ovom izložbom iskazuje se želja da vrijednosti Domovinskog rata budu respektirane, a naša je dužnost i obveza da kontinuirano potičemo ovakve projekte jer time u prvi plan stavljamo ono što je zaista važno, a to su sloboda i neovisnost Hrvatske izborene herojstvom hrvatskih branitelja i čuvanje spomena na one koji su svoj život dali za Domovinu. Ponosni smo na naše „Gromove“ i zahvalni smo im na svemu što su učinili u Domovinskome ratu i što danas čine za svoj narod i svoju Domovinu. Zahvalni smo također i autorima izložbe jer su dočarali dio ratnog puta „Gromova“ i podsjetili nas da smo ovdje, danas, zahvaljujući hrabrosti stvarnih junaka Domovinskog rata”, rekla je zamjenica Pavičić Vukičević.

Ivan Krupec, predsjednik Udruge ratnih veterana zahvalio je Gradu Zagrebu na sudjelovanju u organizaciji izložbe te na velikoj pomoći Ureda za branitelje u dosadašnjoj suradnji.

“Povijest 2. gardijske brigade „Gromovi“ usko je vezana uz povijest Republike Hrvatske. Rađala se s njom, od njezina nastanka i postrojavanja u Kranjčevićevoj pa do prvih borbi 15-ak dana poslije. Postrojba je bila u Lici, Karlovcu, Petrinji, Sunji, sve do Maslenice i drugih bojišta, a zbog svoga doprinosa u oslobađanju Hrvatske dobila je brojna odlikovanja, npr. „Red kneza Domagoja“ i „Red Nikole Šubića Zrinskog“, kazao je Špiro Janović, državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja.

Brigada je osnovana 15. svibnja 1991. u Zagrebu, a prošla je većinu ratišta od Slavonije preko Banovine do krajnjeg juga. Ovom izložbom fotografija prikazat će se samo djelić njezina ratnog puta. Kroz brigadu je prošlo oko 9 000 hrvatskih branitelja, poginulo je 205 njezinih pripadnika, trojica su nestala, a više od 1 200 ih je ranjeno.

Prelaskom na mirnodopski ustroj sve se gardijske brigade preustrojavaju i gase te ostaju samo djelatne bojne koje se nazivaju imenima proslavljenih brigada kako bi zauvijek podsjećale na naše slavne ratne postrojbe.

Izložba fotografija se može razgledati od 10. do 17. svibnja.