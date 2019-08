ŠKALAMERIN OTAC, KIRURG I BRANITELJ: ‘Borio sam se za sve građane i nije mi žao nijednog dana provedenog na Velebitu. Vjerujem u naš narod’

Autor: Snježana Vučković

Dr. Slobodan Škalamera, ugledni kirurg i cijenjeni hrvatski branitelj, pričekao je da se malo slegnu tenzije oko njegova sina Matka, HGSS-ovca koji je institucijski i medijski razapet zbog incidenta koji je okarakteriziran kao “nacionalistički napad”.

Matkov otac oglasio se audiozapisom u kojem se, bez imalo ogorčenosti i želje za osvetom putem medija, oglasio o događaju koji je izravno i sasvim nepošteno utjecao na njegov život, kao i na život njegove teško bolesne supruge:

“Moj je jedini kriterij – jesi li dobar čovjek ili nisi”

“Od Gospića do Rijeke, pa preko Velebita, u specijalnoj policiji borio sam se za sve građane naše domovine, neovisno o vjeri, naciji i boji kože. Jedini moj kriterij bio je – jesi li dobar čovjek ili nisi… Sada, nakon provedena tri katastrofalna dana, mogu samo suosjećati sa svojom bolesnom ženom koja je dobivala kemoterapiju u dnevnoj bolnici i čitala prije tri dana prvu objavu u Novom listu. Možete li zamisliti kako se osjećala? Na sve načine pokušat ću svojoj supruzi nadoknaditi sve, no i dalje ostajem pri uvjerenju da smo se izborili za dobru državu, a ovi ekscesi, laži i podmetanja sporadične su stvari”, stav je Matkova oca koji, unatoč tome što proživljava teške dane, svojim pomirljivim izjavama to uopće ne da naslutiti:

“Svaki moj dan proveden u ratu imao je smisla”

“Moj sin Matko spada u ovo što ja cijenim i vrednujem… Svim prijateljima, a, hvala Bogu, ima ih po cijeloj Hrvatskoj i šire, od kojih sam dobivao poruke podrške – duboko sam zahvalan. Vidim da je svaki moj dan proveden u Domovinskom ratu, u Lici, na Velebitu, imao smisla i vjerujem u dobrotu ovoga naroda i u institucije ove države. Ne želim nikakve ksenofobične kontekste i stidio bih se da se uz moje ime i prezime povezuje bilo kakav ksenofobični, nacionalistički, ružni ili prljavi potez”, rekao je dr. Slobodan Škalamera.