Škabrnjanin o Pupovcu i njegovom mjestu rođenja: ‘Najveće zlo’

Autor: Dnevno.hr

Marko Miljanić koji je bio na čelu Samostalnog bataljuna Škabrnja, čiji su se pripadnici tri mjeseca krvavo borili prije nego je ovo malo mjesto, već se godinama bori za istinu, nikada ne zaboravljajući ni svoje suborce, a osobito poginule, ranjene i obitelji koje su izgubile svoje najdraže.

Iznimno ga, kaže, smetaju neistine, laži i podmetanja na koje nažalost i on često nailazi. U ratu je izgubio desetak članova uže i šire svoje obitelji, a njegovu pokojnu majku u Zadru nisu željeli primiti u Dom za starije i nemoćne, iako su joj supruga zaklali na pragu obiteljske kuće.





“Što se nisu gurali u Škabrnju kad se branila?”

“To su te privilegije”, sarkastičan je Miljanić koji je ovih dana za naš portal jasno kazao kako predstavnici SDSS-a nisu dobro došli na obljetnicu u Škabrnju. U razgovoru sa predsjednikom UHBDR91 Mladenom Pavkovićem otkrio je kako i dalje najvažnijim pitanjem smatra – tko će 18. studenoga biti na čelu kolone.

“U prve redove manje-više svake se godine guraju pojedini političari i politikanti, ali i oni koji nemaju nikakve veze sa stvaranjem hrvatske države. Mene su jedne godine, baš u Škabrnji, maknuli s prvih redove kolone, zajedno sa mojim unukom jer smo ‘morali napraviti mjesta za goste iz Zagreba’. Pitam se zašto takav interes i takva gužva nisu bili u vrijeme kad se Škabrnja branila, kad su ovdje svakodnevno ginuli branitelji, žene, starci i djeca? Tada je

trebalo doći u Škabrnju, kad je krv tekla našim ulicama”.

“Nismo mi šaptom pali”

Miljanića ljuti spominjanje Škabrnje isključivo u kontekstu 18. studenog:

“Tog dana je Škabrnja okupirana, ali, mi smo se borili puna tri mjeseca. O tome malo tko ili nitko ne govori i ne piše. Pa, nismo mi ‘šaptom’ pali. Bili su tu krvavi dani u kojima smo tražili pomoć na sve strane, pa je Gotovina poslao pripadnike HOS-a na čelu s Markom Skejom”, kazao je spominjući i Mirka Norca koji im je iz Gospića slao oružje.

Zapovjednik ratne Škabrnje koji je ove godine završio na sudu zbog korištenja pozdrava Za dom spremni, za Milorada Pupovca nema lijepe riječi:

Opleo po Pupovcu

“Taj čovjek je rođen nedaleko Škabrnje i najveće je zlo hrvatske politike. Zašto nikada nije rekao na kojoj su se strani borila njegova braća u Domovinskom ratu? Na čelu je SDSS-a, stranke koju je osnovao Vojislav Stanimirović. Nevjerojatno je kako su se ovakvi ljudi, pored svih naših službi, uspjeli ubaciti u hrvatsku politiku, i još k tome čitavo vrijeme zarađivati na krvi Vukovara, Škabrnje i niz drugih gradova i mjesta u kojima su stradavali Hrvati. Svake godine baca nekakav vijenac u Vukovaru za poginule Srbe. Što to ne čini u Beogradu, pa imaju i oni tamo Dunav!

Pored toga, kaže, još nije čuo da je Pupovac ili netko od njegovih ikada nešto govorio u Srbiji o borbi Hrvata u Domovinskom ratu ili nazvao Srbe agresorima.









“Nevjerojatno je da ovaj čovjek ovdje može pričati i raditi što hoće. Ne mogu ni zamisliti da netko usred Izraela priča protiv njihove borbe s Palestincima te da ga zbog toga još hvale i pune mu džepove.”

O HGZ-u i predsjedniku Marinku Krešiću, također nema lijepo mišljenje:

HRT ga zaobilazi u širokom luku

“Od činova meni su dali ‘trolista’, a ne bih dobio ni to da me vi niste predložili. Zahvaljujući vodstvu HGZ-a ova udruga gotovo više ništa ne znači, mada tamo ima i časnih i poštenih pojedinaca. Marinko Krešić se sada isto javio ‘po zadatku’. Koju je on brigadu ili ratnu postrojbu predvodio u Domovinskome ratu? Kada je i gdje on postao general? Navodno je i ratni invalid!? Sad se javio u vezi Vukovara, a nakon ovog razgovora možda će i meni dijeliti

lekcije. Ovakvi naprosto nemaju srama, vjerujte. Uostalom, neka taj Krešić objavi svoj ratni put, a ja ću svoj, pa neka narod vidi tko je sve kod nas general.









Govoreći o televizijskim emisijama vezanim uz stvaranje hrvatske države, dotakao se HRT-a:

“Mene ne zovu na HRT. Kad obično dođu u Škabrnju s kamerama i mikrofonima, obično me zaobilaze. Ova televizija ima 4 programa i iznimno puno materijala o Domovinskome ratu, ali za njih je sve važnije osim toga.”