SIN POGINULOG U AKCIJI ‘MEDAČKI DŽEP”: ‘Odrastao sam s osjećajem ponosa i tuge’

Autor: S.V.

“Ova Vlada trajno čuva sjećanje na Domovinski rat i vraća povezanost hrvatske vojske s njenim narodom“, poručio je ministar obrane Damir Krstičević u priopćenju koje je dostavio MORH.

„Hvala svim hrvatskim braniteljima za današnji mir i slobodu. Drago mi je što hrvatski vojnik danas živi i radi u Gospiću“.

U Gospiću je danas 9. rujna svečano i dostojanstveno obilježena 25. obljetnica operacije Medački džep u nazočnosti visokih vojnih i civilnih dužnosnika među kojima su bili izaslanik predsjednika Vlade RH Damir Krstičević, potpredsjednik Vlade i ministar obrane, izaslanik predsjednice RH i vrhovne zapovjednice OS RH-a Ante Deur, savjetnik za branitelje, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora saborski zastupnik Marijan Kustić, načelnik GS OSRH general zbora Mirko Šundov, generali Ante Gotovina i Mladen Markač, izaslanik ministra hrvatskih branitelja Ivan Vukić, župan Ličko senjske županije Darko Milinović, gradonačelnici Gospića, Otočca i Udbine te hrvatski branitelji sudionici operacije i članovi obitelji poginulih.

Svečano u Gospiću

Obilježavanje je počelo budnicom gradskim ulicama u izvođenju Orkestra OS te misom za sve poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje u katedrali Navještenja Blažene Djevice Marije koju je predvodio vojni ordinarij mons. Jure Bogdan. Nakon mise na Spomenik hrvatskim braniteljima u središtu grada položen je zajednički vijenac obitelji poginulih sudionika VRO “Medački džep” te zajednički vijenac u ime Republike Hrvatske. Gospićkim ulicama potom su u mimohodu prošli postroji ratnih zastava postrojbi iz Domovinskog rata, vatrogasaca, hrvatskih branitelja, povijesnih postrojbi i visoki državni i vojni uzvanici te je u kinu “Corso” održana svečana akademija uz podsjećanje na tijek operacije, a prikazan je i film o VRO “Medački džep” autora Nenada Šestića pod nazivom “Pobjednici”.

Krstičević o akciji

U prigodnom obraćanju izaslanik premijera, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević zahvalio je svim hrvatskim braniteljima i pripadnicima Ministarstva unutarnjih poslova na uspješno provedenoj operaciji, posebno braniteljima s prostora Like, a s posebnom zahvalnošću prisjetio se onih koji su za našu slobodu položili svoje živote. Istaknuo je zadovoljstvo što hrvatski branitelji čuvaju uspomene i vrijednosti Domovinskog rata podsjetivši kako je u spomen na poginule i na inicijativu veterana 9. gardijske brigade podignuto spomen obilježje u Ljubovu koje nosi naziv “Pobjednik”.

“Operacija “Medački džep” nakon prethodno uspješno provedene operacije Maslenica bila je nastavak povratka okupiranih hrvatskih teritorija. Uspješno planirana i provedena operacija rezultirala je otklanjanjem i potpunim neutraliziranjem topničke ugroze grada Gospića i oslobođenja ovog teritorija Republike Hrvatske. U organizacijskom smislu ova je operacija pokazala da je Hrvatska vojska dosegla razinu organiziranosti i opremljenosti koja je omogućila izvođenje složenih vojnih akcija i operacija, a u strateškom smislu da ima sposobnosti da sama može osloboditi okupirani teritorij”, podsjetio je ministar Krstičević te istaknuo kako je ovom akcijom osnažena vjera u pobjednički karakter Hrvatske vojske, sačuvan Velebit i nastavljeno daljnje oslobađanje zemlje.

Zahvala braniteljima

“Ova Vlada trajno čuva sjećanje na Domovinski rat i vraća povezanost hrvatske vojske s hrvatskim narodom”, kazao je ministar ističući važnost očuvanja identiteta, tradicije i uspomene na Domovinski rat te prenošenja sadašnjim i budućim naraštajima hrvatskih vojnika u naslijeđe pobjednički duh i požrtvovnost hrvatskih branitelja. Stoga je i vojarna u Gospiću preimenovana u čast i spomen na slavnu ratnu 9. brigadu Hrvatske vojske, legendarne Vukove, a tradiciju 9. brigade danas nastavlja bojna Vukova u sastavu gardijske mehanizirane brigade. Ministar je podsjetio i na veliki angažman i pomoć vojske na ovom području tijekom proteklih zimskih mjeseci u otklanjanju posljedica snježnog nevremena te istaknuo na kraju kako vojska neće napusti ovaj grad ni ovo područje.

Zahvaljujući svim hrvatskim braniteljima za današnji mir i slobodu, ministar Krstičević poručio je: “Drago mi je što hrvatski vojnik danas živi i radi u Gospiću”. Izaslanik Predsjednice i savjetnik za branitelje Ante Deur prenio je braniteljima poštovanje Predsjednice te im zahvalio na snazi i vjeri s kojom su branili i oslobađali domovinu. Ova je operacija pokazala da je Hrvatska vojska spremna za “Oluju”, kazao je Deur te istaknuo kako emocije tog vremena treba prenositi na buduće naraštaje. Marijan Kustić izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora kazao je kako se ove obljetnice Hrvatska ne treba sramiti jer branili smo svoje, a borba za Domovinu bila je časna i uzvišena zadaća. Naši poginuli branitelji dali su nam budućnost, kazao je te uvijek trebamo svjedočiti o njihovom domoljublju i žrtvi.

Riječi sina poginulog branitelja

Josip Dragičević, sin poginulog branitelja u operaciji, podsjetio je kako su djeca poginulih branitelja odrastala s osjećajem tuge ali i ponosa jer su potomci najhrabrijih hrvatskih vitezova, onih koji su omogućili da živimo u slobodnoj Hrvatskoj, te kazao kako je obaveza svih nas čuvanje Domovine za koju su ginuli njihovi očevi i majke. Operacija je poduzeta zbog neizdrživog stanja na bojištu u kojem se Gospić nalazio u poluokruženju i bio izložen stalnim napadima neprijateljskog topništva te vrlo složene situacije obrane na Velebitu. Bila je to napadna operacija ograničenog karaktera, taktičke razine, s ciljem sprečavanja napada na grad i okolicu te osiguravanja uvjeta za potpunu kontrolu važnih točaka na Velebitu.

Počela je u svitanje 9. rujna 1993. zajedničkim djelovanjem Hrvatske vojske i specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova RH . Zapovjedno mjesto bilo je u vojarni “Eugen Kvaternik” u Gospiću, a izdvojeno zapovjedno mjesto u Bilaju. Postrojbe za napad prikriveno su dovedene polazne položaje, a početak napada hrvatskih snaga obilježila je jaka topnička priprema po točno definiranim vojnim ciljevima među kojima je precizno pogođeno zapovjedno mjesto 2. bataljuna 9. gračačke brigade i njegovo središte veze u Medku te je na svim smjerovima napada probijena neprijateljska obrana. U samo nekoliko sati hrvatske snage oslobodile su oko 225 km kvadratnih okupiranoga teritorija tzv. Medačkog džepa koji je obuhvaćao tri sela Počitelj, Čitluk i Divoselo, odakle je srpsko topništvo razaralo Gospić. Uspješno izvedenom operacijom, otklonjen je dio topničke ugroze grada Gospića, skraćena je crta bojišnice i dobivena bitka za Velebit te je trajno onemogućena težnja agresora da izbijanjem na jadransku obalu razdvoji Hrvatsku na dva dijela. Sljedećih dana, od 10. do 14. rujna, hrvatske snage odbile su protuudar neprijateljskih snaga te su učvrstile dostignute položaje. No Vijeće sigurnosti UN-a zatražilo je povlačenje Hrvatske vojske na položaje uspostavljene prije 9. rujna 1993., što je ona i učinila te su to područje zaposjeli su pripadnici Kanadskog bataljuna UNPROFOR-a.

U vojno redarstvenoj operaciji Medački džep u napadnim i obrambenim djelovanjima na hrvatskoj strani sudjelovali su pripadnici 9. gardijske brigade te skupnih snaga 19 Specijalnih jedinica policije MUP-a RH, kao i pripadnici domobranskih bojni Gospić i Lovinac, 263. Izvidničke satnije ZP-a Gospić, 71. bojne Vojne policije Rijeka i 111. brigade. Tijekom borbenih djelovanja pa do povlačenja hrvatskih snaga, od 9. do 17. rujna 1993., poginulo je ukupno 6 pripadnika Hrvatske vojske i 7 pripadnika postrojbi specijalne policije MUP-a, a 53 su ranjena. U sklopu obilježavanja ove važne obljetnice održan je i letački program akrogrupe Krila Oluje te su visoki dužnosnici na središnjem gradskom trgu obišli taktičko-tehnički zbor naoružanja i opreme.