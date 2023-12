Šerbedžija ga povukao za jezik, nazvao ga dezerterom: ‘Lepi Rade opet bunca’

Autor: Dnevno.hr

Potaknut posljednjom kolumnom glumca Rade Šerbedžije, priopćenjem se oglasio Mladen Pavković, predsjednik UHBDR’91.

“Rade Šerbedžija koji je ‘dezertirao’ iz Hrvatske kad je počela velikosrpska agresija na hrvatsku državu, napisao je kako je ‘ostao pogođen jednim strašnim i besmislenim ratom, ovdje u srcu Europe, jer ga je to podsjetilo na one naše (!?) krvave godine u devedesetima.'”

Naživcirala ga Šerbedžijina kolumna

“Razoreni gradovi i sela, Vukovar, Dubrovnik, Sarajevo… Napušteni domovi i ognjišta. Egzodus. Hiljade i hiljade izbjeglica. Moja opustjela Lika. Tih smo devedesetih Lenka i ja, zajedno s Vanessom Redgrave i još nekim internacionalnim umjetnicima, pokrenuli pokret Wake up World. Željeli smo kazališnim predstavama i koncertima za mir pokrenuti inicijativu u Ujedinjenim narodima da prestane taj strašni rat. Nismo uspjeli mnogo. Oni koji su gospodari ratova ne slušaju poeziju i muziku.

Valja dići svoj glas protiv nasilja i rata. Ali, unatoč svemu, valja pokušati. Ja sam već dovoljno star i gotovo da imam prava biti umoran od svega, pa i od antiratnih akcija i humanitarnih koncerata. Ali još se ne dam, još se uvijek kao neka stara divokoza penjem po stijenama i klisurama tvrđave Minor na Malom Brijunu i vičem u vjetar i kišu Shakespeareove čarobne stihove dok mojom learovskom glavom pršte emocije i guše grlo od bijesa i očaja, na mojim raspuklim dlanovima umiru ljudi i gradovi”, citira Pavković Šerbedžiju i dodaje:

“Lepi Rade opet bunca”

“Lepi Rade opet bunca i opet ga je zahvatila amnezija. Kad je počela srpsko-crnogorska agresija na Hrvatsku, kad je zločinačka JNA napala hrvatsku državu, ovaj je čovjek prvo bio u Beogradu gdje je snimao neke pjesme s Cecom (suprugomratnog zločinca Arkana), ali i neke filmove koji su više bili na strani četnika.”









Nakon toga je, tvrdi Pavković, za razliku od većine hrvatskih dramskih umjetnika, pobjegao u Sloveniju, a zatim u Englesku i SAD.

“Pobjedonosno se sa svojom obitelji vratio tek kad je Hrvatska pobijedila, a on je za dezerterstvo bogato nagrađen, od stanova do ‘okupacije’ Malih Brijuna. Pored toga, kad i danas priča o ratu, on nigdje ne navodi o kakvoj je agresiji bilo riječ, tko je bio žrtva a tko zločinac te o kakvom se to ‘egzodusu’ radilo”, zaključuje predsjednik UHBDR’91.