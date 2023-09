Saznali smo sve o Srbinu uhićenom za ratni zločin: ‘Policajcu iz Borova Sela iščupao komad mesa i nahranio psa’

Prošlog tjedna u Irskoj je zbog sumnje na ratni zločin nad zarobljenim policajcima u Borovu Selu uhićen Dragan Rakanović koji se pred sudom pojavio na temelju naloga za izručenje iz Hrvatske. Postupak je, pišu tamošnji mediji, odgođen te je Rakanović pušten uz jamčevinu, a slučaj će ići pred Viši sud, s tim da datum početka postupka još nije određen.

Za Rakanovića se iz domaćih, ali i stranih medija nije moglo puno doznati, osim da je mučio izranjavane policajce koji su 2. svibnja 1991. krenuli u pomoć dvojici kolega Zvonimiru Mekoviću i Daliboru Križanoviću koje su pobunjeni Srbi zarobili tijekom ophodnje po Borovu Selu.

Optužnica je stravična

U pomoć zarobljenim kolegama krenulo je 60 vinkovačkih policajaca, no tijekom akcije koja se pretvorila u krvoproliće ubijeno je 12 hrvatskih redarstvenika, a ranjena su 22.

Dragan Rakanović (kojim ćemo se pozabaviti zbog uhićenja u Irskoj), Milenko Mihajlović i Jovica Vučenović optuženi su da su se bestijalno iživljavali na ranjenicima.

Rakanović je policajca Boška Crčića Kurtanjeka najmanje deset puta udario kundakom puške u prsa i tri do četiri puta u glavu. No, ni to mu nije bilo dovoljno pa mu je, tereti ga se, iščupao komad mesa iz ranjene ruke, rekavši “neka psi jedu ustaško meso”. Nesretnog Crčića potom su odveli u skladište ugostiteljskog objekta “Čađava mehana”, gdje ga je Mihajlović dodatno bajunetom zarezao po nozi.

“Radio je zločine da osveti brata koji je poginuo u Dalju”

“Dragan Rakanović koji je poznat je po nadimku Rujo inače je iz Borova Sela. Njega i njegova tri brata Zorana, Gorana i Predraga u selu su zvali ‘kujarići sa Savulje’ i svi su bili pripadnici TO Borovo Selo. Brat Goran mu je poginuo u Dalju, a komandant im je bio Miladin Lukić zvani ‘Bagrem’. Dragana se inače ne tereti samo za mučenje naših redarstvenika u Borovu Selu, nego i za strijeljanje na farmi u Lovasu, te za zločin u Dalju koji je, po mojim spoznajama, počinio kako bi osvetio brata”, kaže nam Nikola Kajkić.

O liku i djelu uhićenog Dragana Rakanovića, popričali smo i sa Stevom Culejom koji je po pitanju ovoga osumnjičenika za ratni zločin osobito osjetljiv. U svojoj knjizi Sjeme zla Culej raščlanjuje cijeli tijek zločina u Borovu Selu, u kojem je tada ubijen i njegov rođeni brat. Culej se, stoga, desetke godina bavio prikupljanjem podataka o samom događaju, a posebno se pozabavio počiniteljima masakra:









Culej: “Gledao je kako mi ubijaju brata”

“Možda sam ja nevidljiv, ali moje je djelo ostalo zapisano”, kaže Culej i prilaže isječke iz svoje knjige.

“Rakanović je zlostavljao Boška Crčića iz Jarmine koji je onako ranjen promatrao ubojstvo moga brata. Bio je u istom dvorištu kada su usmrtili mog brata.”

Stevo Culej smatra kako zasluge za ovo uhićenje ipak pripadaju trudu određenih ljudi:









“Tomislav Karamarko i Milijan Brkić su obnovili potrage i postupanja po kojima Mladen Maksimović osuđen, a pokrenuli su i uhidbeni nalog za Draganom Rakanovićem.”