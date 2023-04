SAMO JE JEDNA UDARNA! Legendarni ‘Pauci’ danas slave: Bez ovih ratnika ne bi bilo Hrvatske

Autor: Snježana Vučković

U danu smo svečanog obilježavanja 32. obljetnice osnutka 4. gardijske brigade Pauci i 3. mehanizirane bojne Pauci Gardijske mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske. Poznavatelji prilika iz Domovinskog rata po pitanju “Pauka” su složni: da se 28. travnja 1991. godine nije “rodila” 4. udarna brigada, hrvatska bi povijest, a samim time i sadašnjost – zasigurno izgledala drugačije.

Ratovali do posljednjeg daha

Doprinos ove elitne brigade u čijim se redovima ginulo sve do konca ’95, kada su mnogi rat smatrali završenim, nemjerljiv je, a toga je bio svjestan i tadašnji ratni ministar obrane Gojko Šušak koji je izjavio da “hrvatska vojska u svom sastavu ima 7 gardijskih brigada, sve dobro obučene i naoružane, ali samo je jedna koja je udarna, a to je Četvrta gardijska brigada.” Četvrta gardijska brigada se, baš poput njihovog legendarnog zapovjednika Andrije Matijaša Pauka koji je poginuo 9. listopada 1995. na Južnom potezu, borila do posljednjeg daha i posljednjeg dana.

Sve borbene zadaće njezini pripadnici izvršavali su pod geslom “In hoc signo vinces” (U tom znaku pobjeđuješ), ali najprepoznatljivija je po izreci pokojnog Matijaša koji je prije akcije svojim vojnicima dizao moral riječima “kad krenemo, gorit će i nebo i zemlja”.





Zavidan ratni put

Četvrta brigada je jedna od onih postrojbi čiji pripadnici nisu imali vremena za obučavanje, pa je isto vršeno u hodu tijekom izvršenja zadaća koje su postavljane pred njih. Prvi borbeni zadatak brigade je bila akcija oslobađanja Kruševa, koji je uspješno izvršen u srpnju 1991. godine. Potom su uslijedile obrambene, ali i oslobodilačke akcije od Zadra, Sinja, Drniša, Šibenika, Vodica, do oslobađanja Dubrovnika i dubrovačkog zaleđa u akcijama Tigar i Vlaštica. Nakon Dubrovnika i južnog bojišta brigada je preustrojena i dobiva naziv “gardijska” sudjeluje u operaciji Maslenica koju je kao i sve operacije prije uspješno izvršila. Nakon Maslenice brigada sudjeluje u akcijama Zima ’94. Dinara, Livanjsko Polje, Skok-1 i Skok-2, Ljeto ’95., a potom u akcijama Oluja i Operacija Maestral, te završna operacija Južni potez. Tijekom Domovinskog rata, poginulo je 196 pripadnika ove brigade.

Upravo zbog nevjerojatno bogatog ratnog puta i doprinosa “Pauka” u Domovinskom ratu, njihove su obljetnice nezaobilazne za državni i politički vrh, pa će tako ove godine na središnjem događaju biti nazočan hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Ni aktualni Ministar obrane Mario Banožić nije propustio priliku čestitati 4. gardijskoj:

Državni vrh ne propušta čestitati Paucima

“Osobita mi je čast što vam mogu čestitati obljetnicu ustrojavanja postrojbe koja je od vremena Domovinskog rata pa sve do danas, predstavljala primjer izvrsne uvježbanosti, koordinacije i prilagodbe svim izazovima i zadaćama koji se pred nju postave.”

Banožić je dodao kako je današnji dan prigoda za zahvaliti im za Hrvatsku koju imamo:

“Učili ste nas svojim primjerom kako se voli, brani i oslobađa domovina. Za vrijeme Domovinskog rata svojim primjerom pokazali ste nam što može hrvatska odlučnost i zajedništvo. Zbog toga je naša obaveza danas, omogućiti vam da nastavite putem svojih prethodnika. Na tom putu stvaranja hrvatske države, 196 pripadnika ove legendarne brigade dalo je život za svoj narod, obitelj i prijatelje i upravo njima, dugujemo najviše. Ponosni na činjenicu kako imamo snažnu tradiciju obrambene vojske, u nadolazećem razdoblju provest ćemo povijesne projekte modernizacije Hrvatske vojske.”