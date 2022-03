‘RUSKI PLAĆENICI PODSJEĆAJU ME NA ČETNIKE!’ PUKOVNIK HV-a: ‘U ovome ratu ni NATO nije nedužan’

Autor: S.V.

Pukovnik HV-a Ivica Šafarić – Nindža, najpoznatiji je pripadnik elitne postrojbe “Crne mambe”. Ovaj višestruko ranjavani heroj Domovinskog rata i 100%-tni ratni vojni invalid, već deseti dan pomno prati zbivanja u zaraćenoj Ukrajini koja grca pod ruskim napadima.

Na pitanje jesu li mu se vratile slike s bojišnice 90-tih, Nindža kaže:

“Od prvog dana osjećam adrenalin”

“Apsolutno. Adrenalin je kod mene prisutan od prvoga dana i to je nešto što je jače od mene. Poznavajući sebe, da nisam invalid već bih bio rame uz rame s Ukrajincima”.

Ivica Šafarić uspoređuje prvi nalet ruske vojske sa napadom JNA na Hrvatsku.

“Identična je bahatost ove dvije velesile. Krenule su jednakim žarom da pregaze sve pred sobom, ali su u oba slučaja naletjeli na ljude koji su po svaku cijenu željeli obraniti svoju domovinu. Ipak, smatram ambicioznim potpuno uspoređivati ove dvije situacije. Činjenica je da je Ukrajina dugi niz godina samostalna i uređena zemlja koja je dobila priliku naoružati se i osmisliti stratešku obranu. Kod nas je bilo potpuno obrnuto. Ono s čime smo mi krenuli je smiješno u usporedbi s onim što ima Ukrajina. Pa, ne treba zaboraviti da smo mi do priznanja Hrvatske bili paravojska. U našim očima ne, ali službeno smo to bili”, kaže Nindža.

Misli da rat neće potrajati

Što se samog tijeka rata u Ukrajini tiče, Šafarić predviđa da on neće dugo trajati.

“Priča o dugogodišnjem ratovanju pada u vodu. Živimo u vremenu suvremenog oružja, pa je i stil ratovanja ponešto drugačiji. Svakako će potrajati duže nego što su to Rusi mislili jer je činjenica da su tenkovima u dan-dva došli do Kijeva, no onda se javio otpor ukrajinskih dragovoljaca. Još uvijek mi je čudno da Ukrajina već prvoga dana nije imala organiziranu crtu obrane, a danima prije je cijeli svijet pričao da će ih Rusi napasti.”

Šafarić je komentirao i odluku NATO-a da neće vojno intervenirati.

“Čečeni su kao četnici”

“Naravno, NATO se ne smije miješati. Štoviše, smatram da su ‘kumovali’ ovom ratu višegodišnjim dovlačenjem snaga na rusku granicu zbog čega su konstantno upozoravani. Ne znam kako bi ovo moglo završiti osim da se Putinu koji je uporan u svojim zahtjevima barem djelomično udovolji. U suprotnom, doći će do silnog stradavanja civila. Meni su to ujedno i najbolniji prizori koji nam pristižu iz Ukrajine”.

Šafarić se uzda u hrabrost i odlučnost ukrajinskih branitelja, kao i stranih dragovoljaca koji su im došli vojno pomoći.

“Ne pričamo o ‘šačici’ ukrajinskih boraca. Njihov je odaziv fascinantan, a i stranci koji su im se priključili mogu ih itekako osnažiti. Poštujem Hrvate koji su prepoznali ono što smo mi prošli i koji sada idu braniti slabije. Što se ruskih plaćenika tiče, na njih gledam kao na četnike, osobito Čečene. Zna se po što su oni došli u Ukrajinu – po ratni plijen i počinjenje ratnih zločina.