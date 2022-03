‘RUSIMA SNIJEG NEĆE BITI PROBLEM’: GENERAL HV-a: ‘Tragedija je kad ti se u mećavi na -18 smrzne pet branitelja’

Autor: Snježana Vučković

Iako se snijeg koji je prekrio Ukrajinu tumači kao “pomoć s neba koja će zaustaviti rusku agresiju”, umirovljeni general HV-a Ljubo Ćesić kaže da to neće zaustaviti prodor vojske.

“Ako pada snijeg, to znači da su temperature oko nule i da se sa oružjem i borbenim vozilima neće dogoditi ništa značajno. Znamo na kojim temperaturama dolazi do smrzavanja i kvarova”, doznajemo od Rojsa.

“Ove temperature vojsci nisu problem”

“Jasno, treba uzeti u obzir i vrstu terena po kojima se kreću ruske trupe, no nisam vidio da se igdje čisti snijeg. Također, treba imati na umu da smo na pragu proljeća i da je sasvim izvjesno da do većeg pada temperature u narednom periodu neće dolaziti.”

Ćesić svoje stavove temelji na vlastitom iskustvu ratovanja, no izdvaja snježnu tragediju koja je 30. ožujka 1995. na planini Vran zadesila petoricu hrvatskih specijalaca, pripadnika HV-a i HVO-a.

Tragedija na Vran planini

On nam je opisao kako se kolona automobila koja je bila u pratnji generala Janka Bobetka kretala dijelom planine okrenute prema Tomislavgradu, te kako se nije dalo naslutiti da se sprema mećava. Sve je, kaže, bilo procvalo i propupalo, no onda je Vran planina pokazala surovu stranu. Zbog snježnih nanosa, vozila su se zaustavila, a temperatura se sunovratila na -18 stupnjeva. Trebalo je punih 36 sati da se oluja primiri i da stigne ekipa sa strojem za čišćenjem snijega koji je pred sobom čistio nanose visoke i do tri metra. Krenulo se u otkopavanje prvog vozila kojem je virio samo dio krova, a u kojem su se nalazila petorica nesretnih, hrvatskih vojnika: Ivica Begić (1962., Posušje) VP HVO, Mladen Jakovljević (1968., Novska) ATJ-Lučko, Robert Krizmanić (1970., Ljubljana) ATJ-Lučko, Krešo Supina (1970., Zagreb) VP HV i Davor Zbiljski (1968., Zagreb) ), ATJ-Lučko. Svi su bili mrtvi…