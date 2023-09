Rusija nas je spasila za vrijeme Domovinskog rata? Dobavljač otkriva sve: ‘Istina je’

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Na današnji dan 1991. godine iz New Yorka je u Hrvatsku stigla zastračujuća informacija. Naime, 25. rujna 1991 Vijeće sigurnosti izglasalo je Rezoluciju br. 713. kojom je Jugoslaviji uveden embargo na uvoz oružja.

Situacija je i do ove odluke za Hrvatsku bila iznimno loša jer joj je uoči rata oduzeto svo oružje Teritorijalne obrane, pa je nakon ovog poteza UN-a njezina budućnost izgledala potpuno bezizlazna. Istodobno, odlučnost Hrvata da se pošto-poto obrane došla je do izražaja kao nikada prije. U rat se krenulo lovačkim oružjem, oružjem domaće izrade, napadalo se bojler-bombama a crno tržište je procvjetalo.

Embargo kod Hrvata otkrio “talent” za izradu oružja

“Svi koji su tada mogli napraviti oružje, napravili su ga”, kazao je jedan od najpoznatijih stručnjaka za oružje Ian McCollumi prilikom analiziranja puškomitraljeza Crogar M91 koji je u jeku rata napravila mala tvrtka SKM, a koja je do tada radila metalne krovove, pumpe za vodu i slično. Dodao je i kako su se Hrvati fascinantno brzo dočekali “na noge” i sami počeli s proizvodnjom oružja, pri čemu su pokazali zavidnu uspješnost.





Ipak, bez konkretnog oružja kojim bi se tada krenulo u konkretan otpor i masovno vraćanja okupiranih područja, nije se smjelo niti razmišljati. Tračak nade za Hrvate pojavio se onoga trenutka kada su tri zemlje odlučile prekršiti embargo. Na temelju podataka koje su tada prikupljali obavještajci KOS-a, Rusija, Francuska i Velika Britanija, označene su kao države iz kojih se u Hrvatsku uvozi najveća količina oružja i opreme, o čemu su obaviješteni njihovi diplomatsko-konzularni uredi u Beogradu.

Dobavljač: “Rusi su za vrijeme rata naoružavali nas, a ne Srbe”

Prema podacima KOS-a iz Velike Britanije u Hrvatsku se preko zračne luke u Klagenfurtu ratnih devedesetih uvozila velika količina naoružanja i sofisticirane vojne opreme za prisluškivanje postrojbi JNA. Na popisu, koji je ustupljen i haaškom tužiteljstvu, nalaze se imena gotovo tridesetak tvrtki koje su se bavile uvozom oružja u Hrvatsku kao i banaka preko kojih im je plaćano za obavljeni posao. Informaciju da je Rusija bila jedan od najvećih dobavljača oružja u Hrvatsku, potvrdio je i veliki dobavljač Marin Tomulić koji “razbija mit” o Rusima kao neprijateljima Hrvata tijekom Domovinskog rata:

“Rusija je bila naš prijatelj i saveznik u nabavi naoružanja početkom 1990-ih. Rusi su nam isporučivali oružje na zahtjev Francuske. Ja sam tome svjedok. Sad se smatra da su Rusi bili i ostali saveznici Srba. Ali za vrijeme Domovinskog rata naoružavali su nas, a ne Srbe”, bio je jasan u izjavi za Večernji list.

Prva narudžba u toj hrvatsko-francusko-ruskoj vezi

Tomulić je živio u Francuskoj od 1960. a kao vlasnik salona automobila kojeg su pohodili pripadnici tajnih službi, postao je “glavnim kanalom” uvoza oružja iz te zemlje u Hrvatsku:









“Dali su mi dokumentaciju, katalog svih mogućih vrsta naoružanja ruske proizvodnje. I ja sam nekoliko dana kasnije odletio u Zagreb s tom dokumentacijom. Manolić me odveo k Čermaku u Ured predsjednika. Dao sam Čermaku tu dokumentaciju i on me pitao kad bi ti ljudi mogli doći na razgovor. Odmah sam ih nazvao i oni su rekli: ‘Dolazimo sutra zrakoplovom!'”, opisao je Tomulić kako je dogovorena prva narudžba u toj hrvatsko-francusko-ruskoj vezi.