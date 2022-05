RUSI KOD ZAROBLJENIKA TRAŽE NACI-TETOVAŽE! Hrvatskim braniteljima rezali su uho na kojem je križić, ubijali ih zbog Tuđmanove slike u džepu

U ukrajinsko-ruskom ratu, obje se zaraćene strane optužuju za fašističke namjere, pa tako jedni druge optužuju za nacističke metode koje dokazuju pripadnost najomraženijoj ideologiji u povijesti.

Posljednji ukrajinski borci od kojih su mnogi pripadnici Azova, izvučeni su iz čeličane, zarobljeni i temeljito pregledani, a svlačenje i analiziranje njihovih tetovaža – mogle bi im odrediti sudbinu. Tako bi se tetoviranje kao trend ovim zarobljenicima moglo obiti o glavu, no ova “nadahnutost nacizmom”, kako ga u svom priopćenju naziva rusko ministarstvo vanjskih poslova, mogla bi biti samo opravdanje za eventualno najcrnji scenarij po ove zarobljenike.

⚡ The day has come: Mariupol and the Azovstal’ steel plant are completely liberated by the Allied Forces of Russia, DPR & LPR.





The last group of the Azov battalion Neo-Nazis and Ukrainian servicemen surrendered – over 2400 militants laid down arms. pic.twitter.com/KWuhzAub7r

