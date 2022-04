‘RUSI, BAŠ KAO I SRBI, NISU SE OVOME NADALI’ Heroj Vukovara ogolio stare rane za Dnevno: ‘Bili su bijesni, frustracije su liječili na ženama i civilima’

Autor: Snježana Vučković

Oči cijeloga svijeta uprte su u Mariupolj koji se i nakon 56 dana ruske ofenzive odupire na sve načine. Iako vojni analitičari i ratni stratezi procjenjuju da bi grad mogao pasti svake sekunde, ukrajinski branitelji ne pokazuju znakove odustajanja i baš poput vukovarskih branitelja – po cijenu života ostaju na prvim linijama.

Usporedbe Mariupolja i Vukovara započele su još s prvim granatiranjima i prizorima sivih, napuštenih ulica zasutih pepelom i ruševinama. Nikica Burić Samoborac jedno je od najzvučnijih herojskih imena koja su branila Vukovar. On sudbinu ukrajinskog Mariupolja i Vukovara ne naziva sličnom – već potpuno istom.

“Tijek borbenih djelovanja identičan je onom koji se događao u Vukovaru. Potpuna preslika događaja: najprije se ruši objekt po objekt, grad se prekomjerno granatira, stradavaju branitelji i civili, a onda slijedi potpuna okupacija i, na žalost, pokolji”, procjenjuje vukovarski heroj koji je, osim po nevjerojatnim ratnim postignućima, poznat i kao branitelj koji je među posljednjima napustio okupirani grad.

“Sve je potpuno isto, slijedi masakr civila”

“Gradske borbe su specifične, pa između ostaloga i zbog toga vidim brojne sličnosti sa Vukovarom u kojem je svaki dan palo barem pet tisuća granata. Nije prošlo deset minuta a da ne padne barem jedna. Svaki put kad bi se dogodila pauza duža od tih deset minuta, ja sam mislio da je rat gotov.

Ukrajinskih branitelja je ostalo oko dvije tisuće, no pretpostavljam da postoji dio koji će se odlučiti za proboj.

Nas je u Vukovaru na samom kraju ostalo oko 114 branitelja i to sa svega par okvira municije. Ja osobno nikako nisam mogao prihvatiti opciju napuštanja grada i sa pripremljenom bombom namijenjenoj sebi sam čekao do zadnje sekunde. Opcija predaje također nije dolazila u obzir, a to je ono što sada očekuje ukrajinske borce. Proboj, borba do kraja ili predaja koja bi ujedno značila i smrt.”

“Ruska vojska će ubijati zbog bijesa i frustracija”

Nikica Burić Samoborac nam objašnjava zašto misli da će eventualni pad Mariupolja značiti i pokolj branitelja i civila:

“Rusi su, baš kao i Srbi, bili uvjereni da će gradove pokoriti za svega nekoliko dana. Nisu se nadali tolikom otporu, a niti tolikim materijalnim i ljudskim gubicima. Kada su u konačnici sravnili Vukovar i potpuno ga zauzeli, bili su bijesni zbog činjenice da je sve tako dugo trajalo. Svoje su frustracije liječili ubijanjem civila, silovanjem žena, životinjskim pokoljima i slično. Jednako se sada osjećaju i ruski vojnici. Zbog njihove ljutnje i frustracija nastradat će civili Mariupolja”, kaže Samoborac koji misli da će se Mariupolj držati još dan, dva.